Baumverbrennen hinter der Wache

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Am 6. Januar endet offiziell die Weihnachtszeit und mit ihr die Zeit des bunt geschmückten Baums im Wohnzimmer. Wer den Weihnachtsbaum los werden möchte, hat dazu verschiedene Möglichkeiten: Entwender man schließt sich einem geselligen Weihnachtsbaumverbrennen an, oder man entscheidet sich für die Entsorgung per kommunaler Abfallbeseitigung. Wer die erste Variante wählt, hat am Sonnabend in Beeskow die Gelegenheit dazu.

Der Feuerwehrverein lädt auch in diesem Jahr wieder zum Weihnachtsbaumverbrennen ein. Ab 16 Uhr warten die Vereinsmitglieder an der Feuerwehr Im Luch. Wegen der Sperrung der Straße im Luch im Bereich des neuen Suleciner Platzes ist die Feuerwehr per Auto nur über die Feldstraße zu erreichen. Fußgänger können den Bereich der Baustelle aber passieren.

Auf der Wettkampfbahn neben der Feuerwache in Beeskow fallen die ausgedienten Bäume dann den Flammen zum Opfer, verspricht der Feuerwehrverein.

Bei Glühwein und Grillwürstchen kann man sich am Feuer wärmen. "Bringen Sie bitte Ihren abgeschmückten Weihnachtsbaum bis Sonnabend zum Sammelplatz an die Feuerwache Beeskow. Für jeden mitgebrachten Weihnachtsbaum gibt es einen Gutschein für ein Heißgetränk", heißt es in der Einladung.

Auch die kommunale Abfallentsorgung KWU hilft, den Baum los zu werden. Die Abholtermine sind:

Beeskow (u.a. Großwohnanlagen, Bertholdplatz) am 11. Januar; Diensdorf-Radlow am 10. Januar; Friedland und Ortsteile am 11. Januar, Ragow-Merz am 11. Januar, Rietz-Neuendorf und Ortsteile am 11. Januar, Storkow (u.a. Großwohnanlagen) und Ortsteile am 10. Januar, Tauche und Ortsteile am 10. Januar, Wendisch Rietz am 10. Januar.

Die KWU weist darauf hin, dass die Bäume nur mitgenommen werden, wenn sie komplett entschmückt sind und eine Länge von zwei Metern nicht überschreiten.