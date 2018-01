MOZ

Rauen (bei) Die Schulanfänger 2018/19 der Gemeinde Rauen müssen bis zum 12. Januar an der staatlichen Fontanegrundschule, Windmühlenstraße 11, in Fürstenwalde angemeldet werden. Der Gemeinderat hatte auf seiner letzten Sitzung im Jahr 2017 beschlossen, die Zuständigkeit in Sachen Schulbezirk in der Spreestadt zu belassen. Die Anmelde- und Aufnahmegespräche, bei denen die Kinder persönlich vorgestellt werden müssen, laufen in der Zeit vom 8. bis 12. Januar.