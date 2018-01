Jahreswechsel lässt Projekte pausieren

Anke Beißer

Spreenhagen (MOZ) In den Gemeinden Spreenhagen und Rauen gibt es eine Reihe von Projekten, die im alten Jahr nicht mehr abgeschlossen werden konnten - zum Teil gemäß der Planung, zum Teil wegen unerwarteter Verzögerungen. Nach der Ruhe über die Feiertage laufen sie jetzt wieder an.

Ursprünglich sollten die 28 kommunalen Wohnungen, die im Rahmen eines Großprojektes an der Spreenhagener Hauptstraße/Ecke Artur-Becker-Ring entstehen, zu Weihnachten bezogen sein. Als sich jedoch Verzögerungen einstellten, wurde eine ruhigere Gangart gewählt. Nun wird Ende Februar angepeilt. Nachdem die Fassade mittlerweile fast komplett fertig ist, wird drinnen weiter gewerkelt. Demnächst können die Rüstungen verschwinden. Laut Amtsdirektor Joachim Schröder ist der Estrich komplett, wird der Innenausbau voran getrieben. Fliesenleger und Maler haben alle Hände voll zu tun. Noch nicht abschließend geklärt ist die Platzierung der Briefkästen. "Tendenziell werden sie aber draußen aufgebaut", sagt Schröder. Alles andere wäre zu kompliziert. Nicht jeder Zusteller könne einen Hausschlüssel bekommen. Ein System, das in die Haustür integriert ist, habe bei 28 Kästen auch keinen Platz.

Ruhe ist erst einmal in Braunsdorf auf der Baustelle für den Sanitärtrakt am Feuerwehrdepot eingezogen. Das Dach ist laut Schröder gedeckt, die Fenster sind eingebaut. Jetzt geht es auch dort drinnen weiter. "Mal sehen, wie die Gemeindearbeiter Zeit haben." Was sie nicht erledigen können, dafür müssen Firmen gebunden werden. Was ansteht, ist klar. Die Trockenwände müssen aufgestellt werden, die Heizung sowie alle Sanitärelemente installiert werden.

Ebenfalls noch nicht komplett erledigt ist der Bau des Löschteiches in Rauen neben der Kita "Heidehaus". Die Arbeiten haben im Dezember begonnen, nachdem lange Zeit nach einer Firma mit einem akzeptablen Kostenangebot gesucht werden musste. Da die Brandschutzauflage des Landkreises dringend zu erfüllen war, hat das Amt dann doch ein Zuschlag erteilt. Die Preise seien um mehr als das Doppelte gestiegen, hatte Bauamtsleiter Sebastian Hackel das Ergebnis der Ausschreibung beschrieben. Das teuerste Angebot habe bei 85000 Euro gelegen. "2011 wurden noch 22000 Euro berechnet", sagte er nach der Auftragvergabe im Dezember der MOZ. Der Zaunbau samt Tor habe inzwischen begonnen. "Die Pfeiler stehen schon, die Zaunfelder und das Tor müssen noch eingebaut werden." Zudem stehen die Umrandung des Teiches, der Treppenzugang zur Wartung und der Anschluss für die Feuerwehr noch aus.

Zumindest im alten Jahr noch angeliefert wurde das neue Spielgerät für Markgrafpieske. Nachdem der alte Turm im Sommer wegen seines maroden Zustandes teilweise gesperrt werden musste, wurde dank in Aussicht gestellter Lottomittel ein neuer bestellt. Der wartet nun darauf, aufgebaut zu werden. "Wir schauen zuvor, ob Teile das alten erhalten bleiben können."