Auktion für gute Zwecke und Vernissage

MOZ

Woltersdorf (MOZ) Seit November ist im Kulturhaus Alte Schule die Ausstellung "Weltall - Erde - Mensch" mit Bildern von Nadine Nau zu sehen. Der Titel ist angelehnt an das Buch, das Mädchen und Jungen in der DDR anlässlich der Jugendweihe bekamen: ein Kompass für den künftigen Lebensweg, der auf populäre Weise natur- und gesellschaftswissenschaftliches Wissen vermitteln sollte. Die Künstlerin ließ sich davon inspirieren. Am Freitag endet die Ausstellung mit einer Auktion, wie Katrin Fleischer, Projektkoordinatorin des Vereins Kulturhaus Alte Schule, mitteilte. Alle noch nicht verkauften Werke der Ausstellung sollen unter den Hammer kommen. Die Einstiegsgebote seien gering, verspricht sie. Der Eintritt ist kostenlos. Die Hälfte der Einnahmen fließt in gute Zwecke und verschiedene Einrichtungen: an die Deutsche Krebshilfe, den Deutschen Tierschutzbund, Plan Entwicklungshilfe, den Kulturverein Alte Schule und das Carl-Bechstein-Gymnasium in Erkner.

Schon am Sonntag, um 16 Uhr, wird in der Alten Schule mit einer Vernissage die nächste Ausstellung eröffnet. Malerei von Regina Plagge mit dem Titel "Magie der Farben und Formen". Es gibt ein Künstlergespräch und eine musikalische Überraschung, für das leibliche Wohl ist gesorgt. Am Montag, 19.30 Uhr, lädt der Verein zur Programmplanung 2018 in die Schule ein. Neue Ideen und Mitstreiter sind erwünscht.