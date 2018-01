Das Maß der Gerechtigkeit

Steffen Tuchscherer

Angermünde (MOZ) Das kleine Fachwerkhaus an der Ecke Hoher Steinweg, Brüderstraße hat eine vielseitige Nutzung erlebt. Sogar der Heimatdichter Ehm Welk ließ sich von dem Gebäude inspirieren, denn eine Episode aus den "Heiden von Kummerow" spielt an eben jenem Haus.

Erbaut wurde es im Jahre 1710. Später erfolgte der Umbau als Dienstgebäude des Marktmeisters. Um Betrügereien beim Abmessen und Abwiegen der Waren der Markthändler zu unterbinden, hatte der Angermünder Magistrat beschlossen, einheitliche Maßgeräte aus Berlin einzuführen. So wurden eine Elle, ein Scheffel und eine Ratswaage angeschafft, die dem Marktmeister unterstanden. Fast ein Dreivierteljahrhundert regelte man hier das Markttreiben.

1827 zog die Wachmannschaft in das Gebäude und es wurden Arrestzellen eingebaut. Die militärische Präsenz dauerte fast einhundert Jahre. Mit dem Abzug der Garnison aus Angermünde wurde auch die Wache am Markt geschlossen.

Die Stadt baute das Haus 1929 zum Sitz der Freiwilligen Feuerwehr Angermünde um. 1966 errichtete man nach dem Abriss des Wohnhauses Hoher Steinweg 1 an dieser Stelle Garagen für die Löschfahrzeuge. 1952 hatte die Freiwillige Feuerwehr Angermünde während der Zeit des Volksaufstandes am 8. August 1952 einen Einsatzbefehl gegen eine Personengruppe am Bahnhof verweigert. Als Konsequenz wurde sie danach aufgelöst.

Deshalb konnte das kleine Fachwerkhaus am Markt vorübergehend als Wohnhaus genutzt werden, um die Wohnungsnot durch den Zuzug vieler Flüchtlinge nach dem Krieg zu lindern. Erst 1958 bezog die inzwischen neu gegründete Angermünder Wehr wieder ihr altes Domizil.

Nach der Wende erhielt die Freiwillige Feuerwehr Angermünde moderne und umfangreiche Technik. Die alten Garagen am Markt reichten nicht mehr aus und so wurde ein neues, modernes Feuerwehrdepot im neuen Gewerbegebiet Oderberger Straße gebaut. 1997 zog die Feuerwehr in ihr neues Domizil um. Fast zwei Jahre lang stand danach das denkmalgeschützte Gebäude der alten Ratswaage leer. Erst 1999 sanierte die Stadt das schmucke Haus mit den geschnitzten Dachbalken, das seitdem Sitz des Angermünder Tourismusvereins und Tourisinformation ist.

Gegenwärtig wird das Haus Uckermark im Hohen Steinweg als neues Museum der Stadt umgebaut. Dort soll zukünftig auch der Infopunkt des Tourismusvereins seinen neuen Platz finden. Aber für die historische Ratswaage bedeutet das noch lange nicht das Aus. Andere Nutzungen sind im Gespräch, beispielsweise als "Milchladen" der Schmargendorfer Hemme Milch GmbH.

Die Ratswaage oder Alte Wache begeisterte schon unseren Heimatschriftsteller Ehm Welk. In seinem Buch "Die Heiden von Kummerow" beschreibt er im Kapitel "Die Wanderung der Goten", wie die Kummerower Dorfjugend nach Randemünde (Angermünde) zieht und Ulrike einem Wachsoldaten vor dem Wachhaus die Trommel klaut.