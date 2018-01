Die Macht des Feuers

Kerstin Unger

Wendemark (MOZ) Nach dem großen Scheunenbrand in Wendemark am Tag vor Silvester stehen Betroffene noch immer unter Schock. Nicht nur die Doppelscheune, wo das Feuer ausbrach, wurde in Mitleidenschaft gezogen. Ohne die Umsicht der Feuerwehrleute wäre es allerdings noch viel schlimmer gekommen.

Wenn Karla Tüske an das Unglück am Freitagmorgen denkt, kommen ihr die Tränen. Mit Wasser auf dem Grundstück hatten es die Bewohner in der Vergangenheit schon öfter zu tun gehabt. Aber Feuer wurde nun erstmals zur beängstigenden Urgewalt. Welche Temperaturen sich bei einem solchen Brand entwickeln, kann man jetzt sehen, wo es gelöscht ist.

Die Wendemarkerin hatte in jener Nacht schlecht geschlafen, erzählt sie. Um 4.30 Uhr hatte sie auf die Uhr geguckt, wie spät es ist. Kurz darauf fragte sie sich, was da draußen los ist. "Es hat plötzlich geknallt. Ich habe einen hellen Schein gesehen und dachte zuerst, dass draußen Einbrecher am Werk sind", schildert sie. "Als ich, noch im Nachthemd, die Verandatür aufgemacht habe, war alles heiß."

Ihr Bruder, der derzeit mit auf dem Grundstück wohnt, war bereits rausgerannt und versuchte, mit einen Feuerlöscher zu löschen. Die Nachbarn, deren Scheune in Flammen stand, waren schon informiert und die Rettungskräfte alarmiert. Die Feuerwehr, so berichtet Karla Tüske, war innerhalb weniger Minuten da. "Aber in dieser Panik kommt es einem vor wie eine Ewigkeit", sagt sie. "Ich habe meinen Sohn angerufen. Als er kam, wurde ich etwas ruhiger."

Das Feuer breitete sich schnell aus und drohte auch, von ihrem Grundstück Besitz zu nehmen. Der Bereich ist dicht bebaut. Am Holzgiebel ihrer Scheune fraßen schon Flammen, ebenso am Kirschbaum, der dicht an der Grundstücksgrenze steht.

Als die Retter kamen, sagte man ihr: Zwei Minuten später und bei ihr hätte es auch gebrannt. Zudem wären noch mehr als drei Grundstücke betroffen gewesen. Deshalb galt die erste Sorge der Feuerwehrleute, die aus mehreren Orten herbeigeeilt waren, das Übergreifen der Flammen auf die benachbarten Wohnhäuser und Anlagen zu verhindern. Von der Doppelscheune, die in voller Ausdehnung brannte, war nichts mehr zu retten. Tauben und Kaninchen, die sich in der Scheune befanden, wurden Opfer der Flammen. Die Hühner im Stall der Tüskes haben überlebt, sind aber noch immer etwas außer Rand und Band.

Drei Menschen sind bei dem Versuch, selbst zu helfen, verletzt worden. Einer durch eine leichte Rauchvergiftung, der direkte Nachbar, dessen Scheune zerstört wurde, erlitt eine Verbrennung an der Hand. Ihr Bruder, der auf ihrem Grundstück spontan zum Feuerlöscher griff, hat erst hinterher bemerkt, dass seine Hand schwere Verbrennungen abbekommen hat. Er wird noch einige Zeit in Behandlung bleiben müssen.

Einem Gutachter hat die Schäden aufgenommen, die nach dem Brand auch auf dem Grundstück von Karla Tüske sichtbar wurden. Die Fensterrahmen auf der Hofseite sind verfärbt, Türen verzogen und nicht mehr dicht, Lamellen braun. Fensterscheiben sind gesprungen. In der Garage sind Lampen des abgestellten Autos geschmolzen, ebenso die Mülltonnen auf dem Hof und die Wassertonne am Fallrohr.

Das schlimmste war jedoch die Angst in jenen Minuten, nachdem sie den Brand entdeckte und nicht wusste, ob noch etwas zu retten sein wird. "Wir sind den Feuerwehrleuten aus Passow und aus den anderen Wehren sehr dankbar. Es war eine Katastrophe, hätte aber noch schlimmer kommen können", weiß Karla Tüske. Auch bei den Polizisten und den Rettungskräften möchte sie sich herzlich bedanken.