Andy Murray startet nicht bei Australian Open

Melbourne (dpa) Der frühere Tennis-Weltranglistenerste Andy Murray hat wegen seiner anhaltenden Hüftprobleme seine Teilnahme an den Australian Open abgesagt.

«Leider werde ich in diesem Jahr nicht in Melbourne spielen», erklärte der Schotte. «Ich werde in Kürze nach Hause fliegen, um alle Optionen zu haben.» Der 30 Jahre alte Weltranglisten-16. hatte zuvor erklärt, er erwäge wegen der anhaltenden Schmerzen in der Hüfte eine Operation in seiner Heimat.

Die Hüft-Verletzung hatte Murray bereits im August vergangenen Jahres zum Verzicht auf die US Open gezwungen. Danach hatte der Olympiasieger wochenlang pausiert. Bislang lässt er sich konservativ behandeln, eine Operation wollte Murray eigentlich vermeiden.

Vor Murray hatte bereits der japanische Top-Spieler Kei Nishikori für das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres abgesagt, das am 15. Januar in Melbourne beginnt. Die Teilnahmen des Weltranglisten-Ersten Rafael Nadal und des Serben Novak Djokovic sind zudem unsicher, da beide wegen Verletzungsproblemen zuletzt auf Vorbereitungsturniere verzichteten.