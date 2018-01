Hochsitz Opfer der Flammen

Jörg Kühl

Lindenberg (jök) Als der Buckower Jagdpächter Günter Görsdorf zu einem der Hochstände der Gemeinschaftsjagd Lindenberg geht, traut er seien Augen kaum: Das hölzerne Gerüst, dessen Kanzel er mit Auslegware sorgsam ausgekleidet hatte, steht lichterloh in Flammen: "Die gesamte Kanzel brannte." Eilig werden Polizei und Feuerwehr hinzugezogen. Der Taucher Gemeindewehrführer Karsten Schwebe entscheidet, den Hochstand kontrolliert abbrennen zu lassen: "Ein richtiger Einsatz hätte sich nicht mehr gelohnt", so der Gemeindewehrführer. Die Glutreste erstickte er mit Handlöschgeräten. Beschädigungen an Hochständen habe es öfter schon gegeben, zum Beispiel geborstene Scheiben oder zerschlagene Leitersprossen, sagt Jagdpächter Görsdorf. Dass jemand einen Hochstand komplett abfackelt, ist für den Waidmann, der seit 15 Jahren in Wald und Flur unterwegs ist, hingegen neu. Rund 1500 Euro, so schätzt er, beträgt der Sachschaden. Spuren des Täters konnten auf den dem regengetränkten Boden nicht festgestellt werden.