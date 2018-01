In der Schaltwand rattern die Uhren

Bernhard Schwiete

Petersdorf bei Bad Saarow (MOZ) Das Bunkermuseum Fuchsbau bei Petersdorf steht vor einer neuerlichen Erweiterung. Auf der anderen Seite allerdings werden die ehrenamtlichen Betreiber von Personalsorgen geplagt. Die Besucherzahlen lagen im vergangenen Jahr auf stabilem Niveau.

Wenn Frank-Peter Schmidt den Besucher durch die Räume im Erdgeschoss unweit des Kopfbau-Eingangs des Bunkers Fuchsbau führt und von seinen neuesten Errungenschaften erzählt, spricht ein bisschen Stolz aus seiner Stimme. Ein Wohnzimmer im DDR-Stil ist dort neu eingerichtet, mit einer Schrankwand und Rundfunk-Technik aus der damaligen Zeit. Das neue "Highlight", wie er sagt, kommt jedoch erst nebenan. Ein regelmäßiges Rattern ist dort zu hören. Es dringt aus einer Schaltwand, in der zwei große Uhren die Zeit anzeigen. "Eine zentrale Uhrenanlage aus dem VEB Gerätewerk Leipzig", erläutert Schmidt. "So eine stand früher unten im Bunker, und wir können sie jetzt unseren Besuchern zeigen." Die Apparatur stammt aus einer Zeit, in der es noch keine Funkuhren gab. Wieder in Gang gebracht wurde sie von einem Mechaniker, der dafür mehrmals eigens aus Eberswalde anreiste. "Auch unsere Uhren unten im Bunker werden jetzt von hier gesteuert", sagt Schmidt.

Der in Fürstenwalde wohnhafte Mediziner, der vor Jahren den Bunker Fuchsbau erwarb, will das Museumsangebot auf dem Areal in den Bergen bei Petersdorf damit erweitern. Zusätzlich zu den Führungen durch den Bunker sollen Besucher bald neue Museumsräume besichtigen können. Das DDR-Wohnzimmer und die Uhrenanlage sollen nur ein Teil davon sein. Auch die zentrale Telefonanlage aus dem Bunker soll demnächst gezeigt werden. "Im Januar haben wir hier keinen Besucherverkehr, bis auf einige Gruppenführungen. Ich hoffe, wir kommen dadurch mit dem Aufbau einen Schritt weiter", sagt Schmidt. Für 19. Januar ist ein großer Arbeitseinsatz geplant.

Die Arbeiten an der Erweiterung und auch der regelmäßige Führungsbetrieb finden im Bunker komplett mit ehrenamtlichen Kräften statt, koordiniert wird das Ganze von Frank-Peter Schmidts Frau Ines. "Zwei bis zweieinhalb Tage pro Woche kümmert sie sich nur um den Bunker", sagt Schmidt.

Nicht immer ist diese Arbeit einfach. "Wir haben Probleme. Die Besetzung der Führungen wird immer schwieriger", sagt der Bunker-Eigentümer. Zurzeit stünden nur "fünf bis sechs" Leute zur Verfügung. Aus Sicherheitsgründen - die Fortbewegung im Bunker ist für Besucher stets nur in Begleitung eins Ortskundigen möglich - muss jede der normalerweise wöchentlichen Führungen doppelt mit Personal besetzt werden. "Wenn wir noch mehr Leute hätten, wäre das gut, junge Leute, oder auch ein pensionierter Lehrer oder Historiker", sagt Schmidt. Der Bunker Fuchsbau wurde von den Nazis errichtet und in den 1990er-Jahren noch kurz von der Bundeswehr genutzt, vor allem aber zur DDR-Zeit von der NVA. Eines ist Schmidt vor diesem Hintergrund wichtig. "Wir möchten einen neutralen Blick auf die Geschichte vermitteln und daher niemanden, der meint, vor 30 Jahren war alles gut", sagt er. "Schwarz-Weiß-Denken ist nicht unsere Art."

Die Museumsräume im Eingangsbereich sollen bis zum Tag des offenen Denkmals im September fertig sein, so das Ziel. Ein Besuch dort soll dann auch möglich sein ohne Teilnahme an einer Führung. Die Teilnehmerzahlen an den Rundgängen lagen im vergangenen Jahr auf einem ähnlichen Niveau wie 2016. Gut 1900 Erwachsene sowie gut 400 Kinder und Jugendliche kamen. Der Erlös aus den Eintrittsgeldern wird laut Schmidt komplett wieder in die Anlage gesteckt.