Thomas Baake

Brandenburg (MOZ) Am kommenden Wochenende werden 260 Nachwuchskicker die Dreifelderhalle am Wiesenweg in der Havelstadt stürmen. Anlass ist der 5. Hallenfussball-Junioren-Cup des FC Borussia Brandenburg. Insgesamt 26 Teams der F-, E- und D-Junioren starten dann im sportlich fairen Wettkampf um die begehrter Siegerpokale. Mit dabei sind u.a. der TSV Chemie Premnitz, der FSV Optik Rathenow und der FC Deetz. Die spielstarken Teilnehmerfelder garantieren bei der Jubiläumsauflage des Hallenfußball-Junioren-Cups attraktive und spannende Turnierspiele.

Beste Nachwuchskicker gesucht