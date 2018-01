Öl- und Acrylgemälde im Rathaus ausgestellt * Offenes Atelier

Thomas Baake

Brandenburg (MOZ) Kunst im Rathaus können Interessierte noch bis Ende Januar betrachten. Der Verein Offenes Atelier präsentiert im Gebäude am Altstädtischen Markt gut 40 bis 50 Öl- und Acrylgemälde. Diese wurden von Teilnehmern der jeweiligen Kurse im Laufe des vorigen Jahres gemalt. Abstraktes, Landschaften oder Porträts sind auf den Bildern zu sehen. Und natürlich Motive aus der Region, wie die Türme in der Havelstadt. "Auf die Ausstellung haben die Künstler lange hingefiebert" berichtet Organisator Brigk Münchehofe. Schließlich werden die Hobby-Künstler bei den Malkursen im Atelier von der Idee bis zur Fertigstellung begleitet. Und zum Pinsel greifen die verschiedensten Altersklassen. Das fängt bei Mitte 30 an und hört im hohen Alter von 80 Jahren auf. Aber auch die Jugend darf sich probieren. So sind die zwölf Gewinner- Werke des Kindermalwettbewerbs zum Thema "Wasser" ebenfalls zu bestaunen. "Hier durften die Kinder sich mit all möglichen Malmitteln verwirklichen" so Münchehofe. Die einzige Vorgabe war die Blattgröße: DIN A4 Querformat. Der Lohn: die zwölf erstplatzierten Bilder sollen einen Kalender zieren. 1000 Stück sind das Ziel. Apropos Ziel: Die Ausstellung soll den Besuchern zeigen, dass Bilder malen nicht unbedingt etwas mit Kunst studieren zu tun haben muss. Die Leute sollen Spaß am Zeichnen haben und ein Gegensatz zum Alltag sein. Kunstliebhaber oder die die es werden wollen können die Ausstellung von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 18.30 Uhr bei freiem Eintritt besichtigen. Ein Spendenglas ist aufgestellt.

Brandenburg. (tba)Normal