dpa-infocom

Auckland (dpa) Das Viertelfinale von Julia Görges beim Tennis-Turnier in Auckland ist wegen Regens um einen Tag verschoben worden.

Die deutsche Nummer eins konnte wegen des schlechten Wetters nicht wie geplant am Donnerstag zu ihrem Match gegen die Slowenin Polona Hercog antreten. Die Partie soll wie alle anderen Viertelfinals am Freitag nachgeholt werden, noch für den gleichen Tag sind die Halbfinals geplant. Das Turnier in Neuseelands Metropole dient der Vorbereitung auf die Australian Open, dem ersten Grand-Slam-Turnier der Saison.