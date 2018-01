Sternsinger im Einsatz gegen Kinderarbeit

Simone Weber

Premnitz (BRAWO) Am 6. Januar ist Dreikönigstag. Im Osten Deutschlands blieb dieser lange eher unbeachtet. Seit 1991 pflegen die katholische St.-Marien-Gemeinde und die evangelische Gemeinde in Premnitz wieder die Tradition und entsenden Sternsinger.

Diese waren zunächst zwischen dem 27. und 30. Dezember unterwegs. In vier Gruppen gingen rund 20 Kinder und Jugendliche in der Kernstadt und den Ortsteilen Döberitz und Mögelin sowie in benachbarten Ortsteilen des Milower Landes auf Tour. An mehr als 30 Stationen machten die Sternsinger halt, um Segen zu bringen. Aber auch um auf die Situation junger Leute in fernen Ländern aufmerksam zu machen. Diesmal stand die Aktion unter dem Motto: "Gemeinsam gegen Kinderarbeit - in Indien und weltweit". Nach Angaben von Hilfsorganisationen arbeiten weltweit 168 Millionen Mädchen und Jungen regelmäßig mehrere Stunden am Tag, um zum Familieneinkommen beizutragen. Das seien elf Prozent aller Minderjährigen.

Zum Abschluss ihrer diesjährigen Aktion besuchten die Premnitzer Sternsinger am 2. Januar in ihrer Stadt zuerst das Anfang November eröffnete Dienstleistungszentrum der Diakonie. "Ihr habt in den letzten Tagen einen ganz tollen Dienst geleistet und während der Sternsingeraktion zum Dreikönigstag den Menschen in Premnitz und im Milower Land den Segen gebracht und Spenden gesammelt", so Diakonie-Geschäftsführer Guido Panschuk. Zuguterletzt schrieben die Sternsinger die diesjährige Segensformel "20*C+M+B+18" (Christus mansionem benedictat = Christus segne dieses Haus) ans Premnitzer Rathaus.

Zur Vorbereitung auf das Thema der diesjährigen Sternsingeraktion haben die jungen Teilnehmer unter anderem den Film "Willi in Indien" gesehen, mit Willi Weitzel des ARD-Kinderfernsehens. "Willi besuchte Kinder im Norden Indiens, die nicht in die Schule gehen können, weil sie arbeiten müssen", so die 13-jährige Fiona Panschuk.

In der indischen Gesellschaft sind besonders Mädchen benachteiligt. Die Premnitzer lernten Salma kennen, die, als eines von insgesamt 200.000 indischen Kindern, als Teppichknüpferin arbeitete. Heute besucht die Zwölfjährige eine private Schule, die durch die Sternsingeraktion unterstützt wird. "Kinder in Deutschland müssen nicht arbeiten. Ich finde es wichtig, dass etwas dagegen getan wird, dass es in anderen Staaten noch Kinderarbeit gibt", ergänzte Fionas ein Jahr ältere Schwester Lätizia. "Und ich finde wichtig, dass über solche Themen, wie auch im Rahmen unserer Sternsingeraktion, in der Zeitung berichtet wird."

Nahezu alle Länder der Welt haben die 1989 verabschiedete UN-Kinderrechtskonvention unterschrieben. Insgesamt 180 Staaten sind der Konvention der Internationalen Arbeitsorganisation ILO gegen die schlimmsten Formen der Kinderarbeit beigetreten. Indien hat diese Konvention im Juni 2017 ratifiziert. Bereits im Jahr 2006 wurde in Indien die Arbeit für Kinder unter 14 Jahre verboten und Sechs- bis 14-Jährige haben seit 2010 das gesetzliche Recht auf schulische Bildung. Trotzdem arbeiten in dem südostasiatischen Staat laut offiziellen Angaben heute noch zwölf Millionen Kinder. Nach Angaben von Hilfsorganisationen sind es sogar 60 Millionen.