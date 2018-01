Tilman Trebs

Schönermark/Keller (GZ) Ein 47-jähriger Autofahrer ist am Mittwochabend auf der Landstraße zwischen Schönermark und Keller schwer verletzt worden. Der Mann war gegen 17.45 Uhr nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Als Unfallursache gab die Polizei am Donnerstag Übermüdung an. Der Autofahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wurde mit rund 15 000 Euro angegeben.