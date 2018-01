FSV Union testet gegen Drittligisten

Roland Hanke / Martin Ramos

Fürstenwalde (MOZ) Wenn die Fußballer des FSV Union Fürstenwalde am Freitag, ab 14 Uhr, mit einem Laktattest im Pneumant-Sportforum die Vorbereitung auf die Fortsetzung der Rückrunde in der Regionalliga Nordost beginnen, können sie sich schon auf das erste Testspiel sechs Tage später freuen. Da erwartet das Team von Trainer Matthias Maucksch den Drittligisten FSV Zwickau. Gespielt wird gegen den Tabellen-16. der 3. Liga am Donnerstag, 11.Januar, ab 13.30Uhr, in der Bonava-Arena.

Danach stehen für den Tabellenfünften der Regionalliga Nordost weitere vier Vorbereitungspartien auf dem Programm. Am 13.Januar, ab 13Uhr, erwartet der FSV Union den SV Lichtenberg, vier Tage später soll es ab 18 Uhr bei Tennis Borussia weitergehen. Die Gegner sind Zweiter bzw. Dritter in der NOFV-Oberliga Nord. Am 20.Januar, ab 13 Uhr, steht ein Heimtest gegen den Dritten der Berlin-Liga Eintracht Mahlsdorf an, am 24.Januar, ab 14Uhr, gegen Regionalliga-Kontrahent Berliner AK.

"Auf Grund der Witterungsverhältnisse kann es je nach Bedingungen in diesen vier Testspielen eventuell noch zu Änderungen des Spielortes kommen", sagt Marketingleiter Danny Kukulies von der sportlichen Leitung des FSV Union. Die Punktspiele der Regionalliga Nordost sollen am 4.Februar weitergehen.

Unterdessen wurde auch zwischen den Feiertagen gebaut, so entstanden im Stadion hinter dem Tor zehn weitere Wellenbrecher. Für das Nachwuchsstadion wurden Fangnetze angebracht und die Sauna für die aktiven Mitglieder wird ausgebaut und demnächst fertig gestellt.