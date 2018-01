Gaselan-Aktive starten ins neue Jahr

Roland Hanke

Fürstenwalde (MOZ) Für die Leichtathleten der SG Gaselan Fürstenwalde beginnt bereits am Wochenende das Wettkampfgeschehen im neuen Jahr. Am Sonnabend steht für Schützlinge von Trainer Joachim Weihrich das deutsch-polnische Hallen-Meeting in Cottbus auf dem Programm, einen Tag später geht es zum Gerhard-Schlegel-Gedenksportfest ins Sportforum Berlin-Hohenschönhausen.

"Wir nutzen dies als Vorbereitung auf die Landesmeisterschaften in der Halle", sagt Trainer Weihrich. Die Titelkämpfen der U18 steigen am 13./14.Januar in Potsdam, die Berlin-Brandenburger Meisterschaften der U16 eine Woche später im Sportforum Hohenschönhausen.

Vor der kurzen Pause über Weihnachten und den Jahreswechsel hatten die Gaselan-Akteure bereits mit sehr guten Leistungen aufwarten können.So gab es für Libby Buder in der Altersklasse W14 drei Siege und einen zweiten Platz in Hohenschönhausen, darunter der Gewinn des 60-m-Hürdencups in 9,34 Sekunden. Ihre Vereinskollegin Mia Merten wurde in der W15 Dritte (9,78s) sowie Zweite im Weitsprung (4,98m).

Beim Hallensportfest in Potsdam wartetete Finley Alschweig mit drei Siegen und dabei drei persönlichen Bestleistungen auf. In der M12 gewann er die 60Meter Hürden in 9,96Sekunden und den Weitsprung mit 5,25 m. In der U14 siegte er im Sprint-Zweikampf und blieb mit 7,96 erstmals und als einziger unter acht Sekunden. Libby Buder fuhr in der U16 Siege über die Hürden sowie im Hoch- und Weitsprung ein. Zweite Plätze gab es dort für Mia Merten (Hürden, Hoch) und Karolin Rudolf (Hoch).

Beim Weihnachtssportfest in Neubrandenburg erzielte Libby Buder in der W15 als Zweite über die Hürden (9,29s) und Siegerin im Weitsprung (5,60m) zwei persönliche Bestleistungen. Mia Merten gewann den Hochsprung der W14 mit 1,63m. Zudem wurde sie in der W15 mit persönlicher Bestleistung von 9,69s Dritte über 60Meter Hürden