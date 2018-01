Friedlands Teams starten ins neue Jahr

Roland Hanke

Friedland (MOZ) Die Handball-Teams des SSV Rot-Weiß Friedland haben in der Verbandsliga Süd am Sonnabend jeweils auswärts ihre ersten Punktspiele im neuen Jahr zu absolvieren. Die Frauen müssen um 16.30 Uhr zum Kellerduell beim einen Punkt und einen Platz hinter ihnen liegenden Elsterwerdaer SV ran, die Männer ab 15.15Uhr beim Tabellenfünften HC SpreewaldII.

Für die Männer endet damit eine lange Pause. Sie waren zuletzt am 25.November beim 30:41 bei der TSG LübbenauII im Einsatz. "Wir haben seitdem fleißig trainiert und hoffen auf einen geglückten Start ins neue Jahr. Es kann nur besser werden", sagt Trainer Volker Musick. "Sicher eine schwere Partie, doch wir wollen etwas Zählbares mit nach Hause bringen." Das Spiel war eigentlich für den 17.Dezember vorgesehen, aber wegen der Handball-Weltmeisterschaft der Frauen verlegt worden.

Dem SSV-Coach fehlen gegen HC SpreewaldII zwar arbeitsbedingt einige Spieler, aber zugleich lichtet sich so langsam die Liste der Verletzten. "Ich hoffe, dass wir beim Heimspiel am 13.Januar, dem Hinrunden-Abschluss, gegen den Tabellenzweiten SC Trebbin fast den kompletten Kader zusammenhaben", sagt Volker Musick.

Auf eine volle Besetzung hofft auch Trainer Bernd Klinkisch im Friedländer Frauen-Team. Das müsste eigentlich voll im Saft stehen. Nach dem doch überraschenden 33:13-Sieg im Heim-Derby gegen die HSG Schlaubetal-Odervorland Anfang Dezember haben die Rot-Weiß kurz vor Jahreswechsel am Turnier des HSC Frankfurt teilgenommen und dort den dritten Platz belegt.

Zum Hinrunden-Abschluss in der Verbandsliga Süd wollen die Rot-Weiß-Frauen an den Derby-Sieg gegen Schlaubetal anknüpfen. "Da haben die Mädels ihre beste Saisonleistung gezeigt und sich keine Aussetzer geleistet", sagt Trainer Klinkisch. Sein Team startet ebenfalls am 13.Januar mit einem Heimspiel in die zweite Halbserie. Dann wird der Tabellenvierte Chemie Guben in der Beeskower Halle der Gast sein.