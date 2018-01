Tilman Trebs

Hennigsdorf (OGA) Diebe haben in den vergangenen Tagen zweimal die Waschboxen und Staubsauger an der Hennigsdorfer Total-Tankstelle aufgebrochen und Münzen daraus gestohlen. Angezeigt wurde der Schaden am Mittwoch. Die erste Tat soll sich bereits am Silvestertag ereignet haben. Angaben zur Schadenshöhe gab es nicht.