Mit 22 Toren den Pokal gesichert

Frankfurt (MOZ) Die F-Junioren von Blau-Weiss Markendorf und die E-Junioren des Gastgebers haben das Nachwuchsturnier innerhalb des 28. Benefizturniers des 1. FC Frankfurt gewonnen.

Die sechs Mannschaften der jüngsten Altersklasse erzielten in 15 mitreißenden Spielen insgesamt 61 Tore. Im Eröffnungsspiel besiegte der spätere Turniersieger Blau-Weiss Markendorf Gastgeber 1. FC Frankfurt mit 2:0. Danach gewann Dynamo Eisenhüttenstadt mit 3:2 über den FC Union Frankfurt und der FC Eisenhüttenstadt setzte mit einem 4:1 gegen Victoria Seelow ein erstes Achtungszeichen. Im weiteren Turnierverlauf zeigten die Sechs- bis Achtjährigen aufregenden Fußball in der Brandenburg-Halle. Mit vier Siegen und einem Unentschieden gegen Victoria Seelow sicherten sich die Markendorfer vor Dynamo Eisenhüttenstadt den Sieg. Die Seelower wurden Dritter.

Bei den E-Junioren ließen die FCFler unter fünf Teams nichts anbrennen. 22:4-Tore lautete am Ende ihre starke Bilanz und der zweite Turniersieg innerhalb von drei Tagen war der Lohn: "Wir sind in Dresden Vierter geworden und haben auch in Eisenhüttenstadt gewonnen. Das war schon eine Kraftfrage, aber wir hatten genügend Wechsler", so Trainer Marco Möbius über seine zehnjährigen Jungen. Den 2. Platz belegte Union Frankfurt, es folgten die FWZ Oderkicker.

Die Organisation des Nachwuchsturniers hatte erst Anfang Dezember begonnen. "Es ist schön, dass die Vereine und die Eltern trotz der Kurzfristigkeit gekommen waren", bedankte sich Möbius. Als Schiedsrichter waren die 14-jährigen Phillip Moller und Dominik Pascal Mertins im Einsatz.