Zwei Aufstiege in Folge

Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt (MOZ) Den Frauen des VSB offensiv Eisenhüttenstadt waren im März mit einem 3:0-Sieg gegen den Tabellenzweiten und Ortsrivalen BSG Stahl Eisenhüttenstadt in der Landesliga Süd der zweite Aufstieg in Folge gelungen. Sie hatte die zweitplatzierte BSG Stahl einen Spieltag vor Saisonende um 14 Zähler distanziert. Da hatten die abschließenden beiden 2:3-Niederlagen zum Saisonfinale in Frankfurt gegen Gastgeber Red Cocks und dem 1.VC Wildau keine gravierenden Auswirkungen mehr gehabt.

An der Wahrnehmung des Aufstiegsrechtes hatte es ohnehin keine Zweifel gegeben. "Die junge Mannschaft kann noch zwei, drei Jahre so zusammen spielen", ist der Vereinsvorsitzende Torsten Geller zuversichtlich, dass dieses Team auch in der höchsten Liga auf Landesebene perspektivisch ein Wörtchen um den Staffelsieg mitreden könnte.

Mit dem Aufstieg hatten die Eisenhüttenstädter Spielerinnen, von denen die meisten zwischen zwölf und 19 Lenze zählen, erneut ihre Leistungsfortschritte unter Beweis gestellt, nachdem vor Jahresfrist der Aufstieg nur aufgrund der größeren Anzahl an Siegen gegenüber der zweiten VSB-Mannschaft gelungen war. Während die Spielerinnen der Ersten, die als VSB III vor drei Jahren noch in der Landesklasse Süd gespielt hatten, in der vergangenen Saison in ihrer Liga durchmarschiert waren, hatte die mit etlichen erfahrenen Spielerinnen besetzte Zweite um Kapitänin Tabea Lillinger erneut ganz knapp den Aufstieg verpasst. Danach hatte sich die Zweite vor Saisonbeginn praktisch aufgelöst und wurde neu mit 14- bis 16-jährigen im Erwachsenenbereich unerfahrenen Mädchen besetzt. Hingegen konnte die eingespielte Erste ab dem Sommer in der Brandenburgliga durchstarten.

Dennoch ist der Übergang von der in der Landesklasse Süd spielenden Reserve zur nunmehr zwei Ligen höher agierenden Ersten beim VSB offensiv fließend. So wird die Vorbereitung oft gemeinsam bestritten. Dabei gibt es mit Anja und Alina Sölter ein Mutter-Tochter-Paar, das auch mal gemeinsam in der Brandenburgliga auflaufen könnte. Noch begnügt sich Mutter Anja mit dem Training. Viel Erfahrung weisen auch die Regionalliga-erprobten Tina Juderjahn und die B-Lizenz-Inhaberin Nicole Heinrich-Rüdiger auf, die beide um die 30 sind. Sie geben zusammen mit Anika Masser auch im zweimal wöchentlich gestalteten Training in der Sporthalle an der Schleuse den Takt vor.

Der Aufstieg ist vom VSB offensiv nach dem freiwilligen Rückzug aus der Brandenburgliga vor einigen Jahren von langer Hand vorbereitet worden. Schließlich hatte Geller, der den Verein seit seiner Gründung vor knapp zwei Jahrzehnten führt, im März den Antrag auf die Vergabe des weiblichen Landesstützpunktes nach Eisenhüttenstadt gestellt. Seit Juli ist die Stadt einer der sieben Volleyball-Landesstützpunkte im weiblichen Bereich.

Derzeit trainieren etwa 80Nachwuchs-spielerinnen im Verein. Insgesamt verfügt der 123Mitglieder zählende VSB über 15 Lizenztrainer, von denen Geller, Ingolf Wandrey, Heinrich-Rüdiger und Christian Duerre sogar die B-Lizenz aufweisen. Acht elf- bis zwölfjährige Kader-Athleten gehen auch in der Frauen-Landesklasse auf Punktejagd. Von denen sollten einige mittelfristig den Anschluss an die Brandenburgliga schaffen.

Nach einem durchwachsenen Start zu Saisonbeginn hat sich der Aufsteiger im Dezember vom vorletzten Rang auf Platz4 verbessert. Dabei zeigte der vergangene Spieltag in Spremberg, dass die Eisenhüttenstädterinnen für eine Spitzenposition noch nicht konstant genug spielen. Nachdem der VSB Spitzenreiter SC Potsdam III mit 3:1 vom Parkett geschickt hatte, gelang anschließend gegen den gastgebenden Tabellenletzten KSC ASAHI Spremberg nicht etwa ein glatter 3:0-Sieg, wie es zu erwarten gewesen wäre, sondern er setzte sich im ersten Satz nur glücklich durch und gab den zweiten Satz sogar ab. Immerhin gewann der VSB erwartungsgemäß die folgenden beiden Sätze. Der Rückstand zum Spitzenreiter beträgt damit neun Zähler, jedoch nur sieben Punkte sind es zum ersten Abstiegsrang, den der 1.VC Wildau einnimmt. Und genau dort muss der VSB am 13.Januar in den ersten beiden Partien des neuen Jahres antreten.

Dabei haben die Eisenhüttenstädterinnen im Duell mit dem Gastgeber eher die Abstiegsränge im Visier. Schließlich kann sich dieser Spieltag für die BSB-Volleyballerinnen auch zu einer Nullrunde gestalten, denn zunächst treten sie gegen den Tabellendritten Saarower VSV an. Zum Heimspielauftakt hatten sie gegen die Saarowerinnen mit 0:3 verloren und dann gegen Wildau mit 1:3 das Nachsehen gehabt. Doch mit einer Wiederholung ist nicht zu rechen, schließlich haben sie Eisenhüttenstädterinnen erneut einiges zugelernt.