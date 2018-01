Raser werden bis ins Ausland verfolgt

Sandra Jütte

Gransee (OGA) Über Post von der Granseer Bußgeldstelle freut sich wohl niemand. Dennoch wurden im Jahr 2016 rund 450000 Schreiben mit Verwarngeldern und etwa 240000 Bußgeldbescheide in ganz Brandenburg verschickt. Im Vergleich dazu gab es nach Schätzungen 2017 einen leichten Rückgang, obwohl etwas mehr Bilder ausgewertet wurden.

Das alltägliche Geschäft der polizeilichen Bußgeldstelle seien zu 90 Prozent Blitzerfotos, sagt Uwe Findeisen, der in Gransee den Bereich Bildbearbeitung und Vollstreckung leitet. Zu zehn Prozent bearbeite die Behörde aber auch andere Anzeigen der Polizei, beispielsweise Verstöße gegen das Versammlungsrecht, Ruhestörungen oder fehlende Erste-Hilfe-Kästen. Alles, wofür ein Bußgeld fällig werden kann.

Allein 17 Mitarbeiter in Gransee sowie an Außenstandorten in Frankfurt, Cottbus und Potsdam sind mit der Auswertung der digitalen Fotos, die durch mobile Blitzer der Polizei aufgenommen wurden, beschäftigt. "Und umso mehr Geschwindigkeitsbegrenzungen bestehen, desto mehr haben wir zu tun", erklärt Findeisen. Dazu wird zum einen die Lidar-Technik verwendet- über einen Laserteppich auf der Fahrbahn misst ein Gerät die Geschwindigkeit -, zum anderen kommen Lichtschranken zum Einsatz. Schwarzblitzer habe die brandenburgische Polizei dagegen keine. Zwar gibt es im ganzen Bundesland auch sechs fest installierte, gepanzerte Kabinen für die Überwachungsanlagen - etwa am Dreieck Oranienburg -, "das, was allgemein als fester Blitzer bekannt ist, gehört aber meist den Kommunen", so der Teilbereichsleiter. Die so entstanden Bilder werden dort bearbeitet. Nur mit der Stadt Falkensee bestehe eine Kooperation.

Bei der Prüfung werden dann nicht nur die Daten des Fahrzeughalters mit der Person auf dem Bild abgeglichen. Die Sachbearbeiter entscheiden auch, ob eine Zahlungsaufforderung verschickt und ob der vorgesehene Regelsatz nach unten oder oben korrigiert wird. So mussten zwei Dänen, die im Oktober mit fast 150 Kilometern pro Stunde zu viel geblitzt wurden, nicht 600 Euro, sondern gleich den doppelten Betrag zahlen. "Das sind aber immer Einzelfallentscheidungen", betont Findeisen.

Die Zahl der nicht-aufgeklärten Vorgänge, sei dabei verschwindend gering. Nur die Ermittlungen bei Rasern mit ausländischer Staatsangehörigkeit seien schwieriger. Das fange schon mit den Verjährungsfristen an: die Behörde muss innerhalb von drei Monaten tätig werden. Im Inland kann ein Temposünder nach etwa zwei Wochen bis einem Monat mit Post rechnen. "Im Ausland haben wir aber nicht die Hilfsmittel wie hier", erklärt Uwe Findeisen und meint etwa Passbilder oder die Unterstützung der Polizisten zur Identitätsfeststellung. Dennoch seien 2017 rund 100000Schreiben in andere Länder verschickt worden - die Bescheide existieren in mehreren Sprachversionen. "Zudem haben wir im vergangenen Jahr eine polnisch-sprachige Mitarbeiterin eingestellt, um auf Widersprüche reagieren zu können."

Möglich ist der nur bei Bußgeldbescheiden, zu 30 Prozent werde das auch genutzt. Überwiegend sei die Zahlungsmoral aber gut, gibt Findeisen an. Muss jemand seinen Führerschein abgeben, landet dieser meist ebenfalls in Gransee: etwa 15000 lagerten 2017 bei der Bußgeldstelle - bevorzugt über Weihnachten oder im kürzesten Monat Februar. Besondere Blitzerfotos - die übrigens für eine kleinere Datenmenge noch schwarz-weiß sind - habe es hingegen im vergangenen Jahr nicht gegeben. Auch Geschenke, wie das im Dezember fälschlich dem DHL-Erpresser zugeordnete Paket mit Stollen seien selten. Dafür kam es schon vor, dass Temposünder ihre Strafe mit Pfennigen bezahlt hätten.