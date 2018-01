Bahnhof Zoo weiter gesperrt

MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Brand in einem Technikraum im Bahnhof Zoo am Silvestertag hat größere Schäden angerichtet als erwartet. Bei der Begutachtung der Anlagen durch Fachleute hat sich gezeigt, dass diverse Kabel durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen wurden. Das betrifft unter anderem die Stromversorgung der Regional- und Fernverkehrsbahnsteige, als auch die Zugzielanzeiger und die Lautsprecheranlage im Bahnhof Zoo.

Erst mit einem Maßnahmenplan, der derzeit noch erstellt wird, will die Deutsche Bahn nun eine verlässliche Aussage treffen, wie lange die Reparaturarbeiten noch andauern. Es soll eine zwischenzeitliche Lösung gefunden werden, um den Regional- und Fernverkehr wieder im Bahnhof Zoo halten zu lassen. Die Züge fahren bis dahin ohne Halt durch den Bahnhof.

Die S-Bahn hält weiterhin planmäßig dort. Reisende mit Fahrziel Bahnhof Zoo werden gebeten, im Bahnhof Charlottenburg beziehungsweise im Hauptbahnhof in die S-Bahn umzusteigen, teilt das Unternehmen mit.

Ab sofort besteht zudem ein alternativer Halt der Züge der Linie RE 2 (ODEG) in Berlin-Charlottenburg. Gleiches gilt bis auf Weiteres für alle Züge der Linie RB 21.

Bei Fahrten mit dem IRE Berlin – Hamburg werden Reisende gebeten, die S-Bahn nach Berlin Hauptbahnhof oder dem Bahnhof Berlin-Spandau zu nutzen.