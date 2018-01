Spannendes Programm in der "Tiefsten Provinz"

Marco Winkler

Kremmen (OGA) Mittlerweile ist der Betrieb ein Selbstläufer: Das Theater "Tiefste Provinz" im Kremmener Scheunenviertel schreibt schwarze Zahlen. Theaterchef Andreas Dalibor ist zufrieden und bereitet gerade die neue Saison vor, die am 26. Februar mit dem Kabarett Obelisk aus Potsdam startet.

Wer auf das diesjährige Programm der "Tiefsten Provinz" blickt, entdeckt viele bekannte Namen: die Hengstmannbrüder, Arno Zillmer, Ton Steine Scherben, Kalle Pohl, Ausbilder Schmidt, Tatjana Meissner, Emmi und Willnowsky. Viele gastierten schon mehrfach im Theater. "Die Jahresplanung steht", sagt Andreas Dalibor. Nur zwei, drei Verträge mit Künstlern stünden noch aus.

Ingo Oschmann wird im Juni jedoch nicht erneut nach Kremmen kommen. Die Frau des Bielefelder Komikers ist schwanger und entbindet wohl um diese Zeit. "Wir suchen Ersatz", so Dalibor, der von der Absage etwas überrumpelt wurde. Doch hier greift das, was der Theaterchef auch mit seiner Band "Dalibors Roadshow" jedes Mal erneut - meist in verrückter Klamotte - auf der Bühne unter Beweis stellt: sein Improvisationstalent.

Dabei muss er knallharte Entscheidungen treffen, wer in seiner vor gut zwölf Jahren zum Theater umfunktionierten Scheune auftreten darf. Die Anfragen wurden im jedem Jahr mehr. Mittlerweile hat er die Wahl zwischen 150 und 200 Künstlern, die Kleinkunst und Musik in der Brandenburger Provinz darbieten wollen. "Nur knapp 30 von ihnen können wir zusagen." Ein Entscheidungskampf, den er mit sich selbst austrägt. "Wenn etwas nicht funktioniert, bin ich schuld." Nicht seine Helfer wie der Kremmener Frank Linke oder Ute und Matthias Witkowsky aus Beetz, die alle umsonst arbeiten. "Wir haben wenig Spielraum, mehr Veranstaltungen zu stemmen." Grund: Der Betrieb läuft nebenbei, heißt neben dem eigentlichen Beruf. Dalibor betreut als Sozialpädagoge Jugendliche. Manchmal packen die Jungs für ein Taschengeld mit an.

Dass Dalibors Gespür auch mal irren kann, zeigt ein Blick zurück. "Jazz war schon immer schwierig, das funktioniert nicht so richtig." Vielleicht, so Dalibor, weil er selbst kein großer Fan der Musik sei, beweise er dafür kein Händchen. Auch Streicher werden wohl nie im Theater zu hören sein. Einem Spieler des elektronischen Theremins habe er ebenfalls abgesagt.

Künstler will er fair behandeln. "Jeder bekommt eine Garantiegage, egal, wie voll das Haus ist." Mittlerweile trägt sich eben dieses Haus auch. "Die ersten acht Jahre habe ich nur reingebuttert", so Dalibor. Immer zwischen 3000 und 8000 Euro im Jahr. Jetzt freut er sich über eine Null als Jahresbilanz oder etwas Gewinn, der gleich wieder in Technik oder Lampen fließt. Auf Förderung verzichtet er bewusst. "Selbst Feuer und Flamme finanziert sich durch den Verkauf von Bratwurst und Bier." Er will so den Kiez-Charakter des Events bewahren. Dazu passt, dass das Publikum seit einiger Zeit jünger wird. "Wir haben angefangen mit 50plus, jetzt kommen auch 20-Jährige zu uns." Vor allem zur Bluesnacht, die am 31. März veranstaltet wird. Dalibor hatte sie vor Jahren initiiert. Zu einer Zeit, als sich andere Scheunen noch weigerten, seine Plakate aufzuhängen. Mittlerweile beteiligen sich zehn Betreiber an der musikalischen Nacht, die Dalibor als atmosphärisches Familientreffen beschreibt. Jeder profitiert vom anderen.

Dalibor ist Mitglied im Scheunenviertelverein. Er engagiert sich. Sieht das Potential des historischen Viertels. Doch es fehlt die Initialzündung, ein richtiges Konzept, auch für die Werktage. Hätte seine Stimme mehr Gewicht, hätte er wohl den Friseur, der, wie berichtet, in die Bauernscheune zieht, verhindert. Die Burgerladen-Idee gefiel ihm besser, sei passender. "Auch an den Öffnungszeiten hätte der Betreiber geschraubt", so Dalibor. Doch die Stadt hat entschieden.

Dalibor, unabhängig in seinen Entscheidungen, holt Kultur nach Kremmen. Nur sein Theaterbistro Kombüse 11 wird auch 2018 nicht regelmäßig geöffnet haben. "Dafür bekomme ich keine Leute." Doch mit dem Bistro ist ein kleiner Traum verbunden: "Wenn ich in zwei, drei Jahren wirklich mal in Rente gehe, könnte das meine stille Altersreserve sein", so Dalibor, der in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag feiert. Er könnte sich dann ganz dem Bistro-Betrieb widmen.

Das komplette Theaterprogramm ist unter www.tiefsteprovinz.de zu finden.