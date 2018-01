Spektakuläre Fotos unter der Lupe

dpa

Berlin (dpa ) Wahrheit oder Lüge: Stand in Hillary Clintons Bücherregal wirklich eine Flagge der Konföderierten Staaten von Amerika? Und hat Schauspieler Eddie Murphy einmal ein Steak vom Rücken eines nackten Models gegessen? Immer wieder kreisen Fotos durch soziale Netzwerke, die auf den ersten Blick plausibel aussehen. Welche davon echt, welche gefälscht und welche aus dem Zusammenhang gerissen sind, will der Tumblr-Blog „Hoax of fame“ (http://hoaxoffame.tumblr.com) zeigen.

Zahlreiche viral verbreitete Bilder sind hier zu sehen. Dazu gibt es eine Erklärung zu ihrer Entstehungsgeschichte und Informationen darüber, was eventuell an ihnen verändert wurde und wie sie vielleicht als Fälschung enttarnt wurden.

Beim Scrollen durch zahllose Fotos entpuppen sich viele angebliche Skandale als Luftnummern - etwa das berühmte Foto von Muhammad Ali auf einem Haufen Geldscheine. Angeblich soll es die Boxlegende im Jahr 1974 mit seinen Preisgeldern zeigen. Nach einem Besuch des Blogs weiß man: Es ist echt. Man erfährt aber auch, dass es eigentlich zehn Jahre älter ist und Titelfoto eines Sportmagazins war.