Mit dem Schnellzug durch den Sunshine-State

dpa

Miami (dpa ) Urlauber in Florida können den US-Bundesstaat künftig auch per Hochgeschwindigkeitszug bereisen. Auf einer ersten Teilstrecke zwischen West Palm Beach und Fort Lauderdale soll am 8. Januar der Betrieb starten, kündigte das Bahnunternehmen Brightline an. Im Sommer wird die Strecke bis Miami verlängert. Die Fahrzeit zwischen Miami Central und West Palm Beach soll dann eine Stunde betragen, Fort Lauderdale liegt auf halber Strecke.

Eine Erweiterung bis hinauf nach Orlando (Disney World und andere Themenparks)ist ebenfalls geplant. Die Fahrzeit soll bei drei Stunden liegen. Zuerst hatte „Travel One“ über die Eröffnung der Strecke berichtet.