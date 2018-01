Autodieb flüchtet und baut Unfall

Brian Kehnscherper

Pritzwalk (MOZ) Mit einem Unfall endete die Flucht eines 28 Jahre alten Autodiebs am Donnerstagmorgen. Der polnische Staatsbürger hatte in Hamburg einen VW Golf gestohlen. Als Polizisten ihn auf der A24 nahe der Abfahrt Werbellin kontrollieren wollten, gab er Gas. Eine Streife und ein ziviles Polizeifahrzeug nahmen die Verfolgung auf. Ab Brandenburg schaltete sich auch ein Wagen der Autobahnpolizei Walsleben mit ein. Bei über 200 Kilometern pro Stunde verlor der Pole auf Höhe der Abfahrt Pritzwalk die Kontrolle über das Auto und fuhr in die rechte Leitplanke. Er verletzte sich leicht.