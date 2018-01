Eine Kirche und viel Kultur

Volkmar Ernst

Linde (GZ) Seit fünf Jahren gibt es den "Förderverein Kulturleben Linde". Das erklärte Ziel aller Mitstreiter ist, das kleine und idyllische Linde zu einem Ort zu entwickeln, in dem Einwohner gerne leben und das Gäste aus nah und fern gern ansteuern, weil Kunst und Kultur hier zum Verweilen einladen.

Es war der 31. Januar 2013, als sich die Einwohner trafen, um den Verein zu gründen. Nun ist Linde mit seinen gut 210 Einwohnern nicht der größte Ortsteil im Löwenberger Land. Doch zu bieten hat das an der Bundesstraße 167 zwischen Grieben und Löwenberg gelegene Dorf einiges. Es ist eingebettet in das ausgedehnte Waldgebiet der Rüthnicker Heide. Schmucke Bauernhäuser und Gehöfte reihen sich entlang der Dorfstraße auf, die vom markanten Bau der Fachwerkkirche beherrscht wird. Die Kirche wurde 1847 errichtet und schmückt das Zentrum weithin sichtbar.

Gottesdienste finden in dem Gebäude längst nicht mehr statt. Es wurde entwidmet und dann an ein Künstlerpaar verkauft. Genau an diesem Punkt setzen die Aktivitäten der Mitglieder des Fördervereins an. Sie wollen das Bauwerk zu einem kulturellen Zentrum in und für Linde entwickeln und sowohl für die Einwohner als auch Gäste erlebbar machen.

Dass das durchaus gelungen ist, kann mit den regelmäßigen Veranstaltungen belegt werden, die in Linde seit Jahren stattfinden. Dazu gehören Lesungen, Kabarett, Konzerte, Gesprächsrunden aber auch das Kuchen-essen unterm Birnbaum im sommerlichen Garten des Dorfgemeinschafthauses und der Martinsumzug am 11. November.

Erstmals angeboten wurde das Kircheninnere im zurückliegenden Jahr auch als Fläche für Ausstellungen. Bilder von Jochen Twelker, der sich in Grüneberg ein Atelier eingerichtet hat, waren und sind zum Teil noch zu sehen. Ein Hingucker ist das über der ehemaligen Kanzel angebrachte großformatige Triptychon, das jeden Besucher sofort in seinen Bann zieht und dazu einlädt, sich die einzelnen Teile genauer anzusehen.

"Ein gelungener Auftakt", finden sowohl Manuela Arlt als auch Siegfried Becker vom Vorstand des Fördervereins. Sie können sich durchaus vorstellen, dass es Folgeveranstaltungen geben wird.

Ins neue Jahr startet der Verein am 5. Mai mit der Vernissage "Traumbewegt" mit fünf Künstlern vom "Kunstraum Oranienwerk". Mit dabei ist die Glaskünstlerin Julia Wolbert, die aus Neulöwenberg stammt. "Uns ist wichtig, dass wir immer auch Künstlern, die im Löwenberger Land oder im Landkreis Oberhavel leben und arbeiten, eine Plattform bieten, um ihre Werke vorzustellen", erklärt Manuela Arlt den Ansatz. "Wir sind immer bereit, auf Leute zuzugehen und ihnen Auftrittsangebote zu offerieren, wenn sie sich bei uns melden", ergänzt Becker.

Dass Werke der klassischen Musik im Kirchenraum gut ankommen, das wissen die Mitglieder des Fördervereins: Trotzdem wollen sie sich in diesem Jahr auf neues Terrain vorwagen, wie Manuela Arlt und Siegfried Becker erzählen. Rockige Töne sollen im September in der Kirche zu hören sein. Die Band "Bussard", deren Mitglied Bea Lin in Linde zu Hause ist, wird sich vorstellen. Das Besondere sei, so der Hinweis von Manuela Arlt, dass die Musiker und Musikerinnen keine Songs covern, sonderen sowohl Musik als auch Texte selbst komponieren beziehungsweise schreiben. Im Anschluss daran wird DJ Frank Hinze noch zum Tanz auflegen.

Apropos: Da sich die Kirche im Winter weniger für Veranstaltungen eignet, wird die eigentlich am 31. Januar anstehende Geburtstagsfeier des Vereins auf den 7. Juli verschoben.

Dann wird "Oma Grete" im Rahmen einer Lesung ihre Lebensgeschichte vorstellen - und zwar wieder im Garten des Dorfgemeinschaftshauses. "Im Anschluss gibt es nicht nur Kaffee und Kuchen bei Gesprächen, sondern auch Sekt, um auf das Fünfjährige anzustoßen", verrät Siegfried Becker.