Rechtsanwaltskammer fordert Investitionen für sichere Gefängnisse

Berlin (dpa) Die Berliner Rechtsanwaltskammer hat nach den Fluchten von neun Gefangenen aus dem Strafvollzug der Hauptstadt eine ehrliche Analyse angemahnt. Vor allem rigorose Finanzkürzungen in den Jahren 2012/2013 hätten dazu geführt, dass die Ausstattung für einen sicheren Strafvollzug nicht vorhanden sei, erklärte die Kammer am Donnerstag. Zudem gebe es durch einen Ausbildungs- und Einstellungsstopp in der Vergangenheit zu wenig Justizpersonal.

Bis Donnerstagvormittag waren sechs der geflüchteten Gefangenen zurück. Es fehlen noch ein Straftäter aus dem geschlossenen Vollzug sowie zwei Verurteilte aus dem offenen Vollzug des Gefängnisses Plötzensee.

Forderungen nach Abschaffung des offenen Vollzugs wies die Kammer zurück. "Wer das bloße Wegsperren von Gefangenen fordert, argumentiert rechtsstaatsfeindlich und verfassungswidrig", betonte Vizepräsidentin Vera Hofmann. Die Allgemeinheit werde am besten durch eine Resozialisierung der Straftäter geschützt. Gerade der offene Vollzug gehöre dabei zu den wichtigsten Maßnahmen. Die Angebote im offenen Vollzug müssten weiter verbessert, mehr Personal eingestellt und veraltete Sicherheitseinrichtungen ersetzt werden. "Wir müssen dem Rechtsstaat das Geld zu Verfügung stellen, das er benötigt", so Hofmann.