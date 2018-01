MitTeilnehmerrekord ins neue Jahr

Ulrike Riebak

Glienicke (OGA) Trotz der widrigen Witterungsbedingungen stellte der BSC Fortuna Glienicke als Veranstalter des Silvester-Crosslaufes einen neuen Teilnehmerrekord auf. 256 Läuferinnen und Läufer ließen sich durch den Regen nicht die Laune verderben und überquerten im Stadion Bieselheide die Ziellinie.

"Wir sind sehr glücklich, dass so viele Menschen trotz des schlechten Wetters an dem Lauf teilgenommen haben", sagte Vereinsvorsitzender Frank Ribak. Es gehe bei der Veranstaltung nicht darum, Weltrekorde zu erzielen. "Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, ein sportgesellschaftliches Event auf die Beine zu stellen, an dem jeder teilnehmen kann. Ich denke, dass uns das wieder gut gelungen ist."

Mit den äußeren Bedingungen kam vor allem der Sieger über die Acht-Kilometer-Strecke klar. Maksim Polozov aus Berlin bewältigte den Parcours in 31:10 Minuten. "Dieses Wetter ist ideal für mich. Ich mag keine Hitze oder extreme Wärme", sagte er. Polozov ging bereits zum dritten Mal beim Silvester-Crosslauf des BSC Fortuna an den Start. Nach Platz fünf und drei in den Vorjahren, sicherte sich der Triathlet nun Rang eins. "Die Strecke und vor allem die familiäre Atmosphäre im Stadion gefallen mir", sagte er.

Die schnellste Frau über diese Distanz war Christiane Niesch vom Hockeyverein SV Berliner Bären. Trotz des matschigen Untergrunds fand sie schnell ihren Rhythmus und brauchte 36:22 Minuten. "Dieser Lauf ist für uns immer auch ein Familientreffen und für mich eine Trainingseinheit".

Die Strecke über vier Kilometer bewältigte Jan-Niklas Gwizdek von den Champions Runnern der Evangelischen Schule aus Frohnau in 19:36 Minuten. "Bei meiner Premiere in Glienicke vor zwei Jahren war ich mit dem dritten Platz noch nicht ganz so erfolgreich. Jetzt hat es endlich geklappt", freute er sich.

Auch eine ehemalige Fortuna-Läuferin konnte sich in die Siegerliste eintragen. Leonie Kilbert, die derzeit für den SV electronic Hohen Neuendorf an den Start geht, überquerte in 21:20 Minuten die Ziellinie. "Die Strecke ist abwechslungsreich und anspruchsvoll", sagte die 15-Jährige. Sie sei mit ihrer Zeit zufrieden.

Über die zwei Kilometer setzte sich Aaron Brechtel in 12:41 Minuten durch.

Dagegen nutzte die Mannschaft des Fußball-Landesklasse-Vertreters Fortuna Glienicke den Silvester-Crosslauf als Vorbereitung auf die Rückrunde. 15 Kicker waren am Start. "Die acht Kilometer sind für die Jungs nicht die Welt", kommentierte Trainer Sascha Flemming den lockeren Aufgalopp.

Ein Extra-Lob gab es von Klubchef Ribak für das Engagement der Vereinsmitglieder. "Ohne unsere vielen freiwilligen Helfer hätten wir diese Veranstaltung nicht organisieren und durchführen können. Vielen Dank für ihren Einsatz." Bürgermeister Dr. Hans G. Oberlack, der den Startschuss gab, würdigte die Bedeutung des Laufes für Glienicke, "auch wenn das Wetter im Jahr 2017 so endet wie es sich überdurchschnittlich präsentiert hat - nämlich nass."

Alle Ergebnisse und Platzierungen stehen auf der Internetseite des Vereins unter www.fortuna-Glienicke.de.