Eine Ente im heldenhaften Lied

Juliane Keiner

Raben (BRAWO) Das Jahr 2017 ist Geschichte. Es war für die Rabenbrüder ein besonderes Jahr, stand es ja nicht zuletzt im Zeichen des 10-jährigen Bandjubiläums.

Nach dem Betreiberwechsel auf der "Heimburg" Rabenstein mussten sich alle Beteiligten auf eine neue Situation einstellen. "Wir denken, dass sich die Zusammenarbeit mit der Familie Ebert wirklich gut entwickelt hat und werden auch 2018 bewährte sowie neue Projekte gemeinsam auf der Burg gestalten", berichtet Ralf der Rabe. Verwirklicht werden auch zwei neue Veranstaltungen, den "St. Patrick's Day" und auch die "Bagalutenweihnacht". "Natürlich werden auch die beliebten Ritteressen weiterhin dem feierwütigen Volk präsentiert", so Ralf der Rabe.

Aber außerhalb der Burg werden die Rabenbrüder ebenfalls unterwegs sein. "So sind wir Anfang Juli erstmalig im Wildpark Johannismühle bei Baruth auf dem gleichnamigen Fest zu finden. Aber auch bei unserem bewährten Veranstalter, der Coex Gmbh, wird es uns wieder einmal nach Schönburg und nach Blankenburg ziehen. Weiterhin sind wir unter anderem auf der Plattenburg, in Schleusingen, Braunlage und Leisnig zu sehen und zu hören." Am 28. April nehmen die "Rabenbrüder" gemeinsam mit der Band "Larkin" am 1. Jüterboger Flämingfolkfestival teil.

Unumstrittener Höhepunkt des vergangenen Jahres war zweifelsohne die "10 Jahre Rabenbrüderparty" am 14. Oktober auf Burg Rabenstein. Gemeinsam mit Freunden wie den Sandsacks, Bergfolk, Chibraxa,Wilhelm, Ferdinand, Wenzel, Heinzi, Marcel und Thomas Nehrkorn gestaltete die Band ein nahezu sechsstündiges, von euphorischer Dauerstimmung geprägtes, Nonstopprogramm mit vielen Facetten. "Hierfür danken wir nochmals allen genannten Musikern, Darstellern und allen, die mit im Zauber des Rittersaals waren. Nicht unerwähnt sollte an dieser Stelle die genau zum Partytermin fertiggestellte 5. CD "Das Beste aus dem Neste' bleiben! Wie schon der Titel verrät, enthält sie eine interessante Musikmischung aus zehn Jahren Rabenbrüdern, aber natürlich auch wieder einige neue Titel."