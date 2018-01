Kreisstädter ist erfolgreichster Darts-Spieler der Region

Steffen Kretschmer

Oranienburg (OGA) Im Shop am Edener Struveweg, der auch Darts-Artikel vertreibt, sei die Hölle los, sagt Benny Sensenschmidt. Darts boomt. "Ich hatte schon im vergangenen Jahr gedacht, dass es irgendwann vorbeigeht." Nach der am Montag zu Ende gegangenen Weltmeisterschaft, könne es aber sein, dass der Hype um den Pfeilsport eher noch größer werde.

Der Oranienburger Benny Sensenschmidt, der für den "The Vikings DC Berlin" in der Bundesliga spielt, ist beeindruckt davon, was der neue Titelträger Rob Cross bei der WM ablieferte. Bei dessen erster Teilnahme bei einem solchen Turnier sei der Engländer hammermäßig gewesen. Die Mimik und Gestik hätten das enorme Selbstbewusstsein des Weltmeisterschafts-Debütanten immer wieder untermauert. "Dass Cross gewinnt, war nicht zu erwarten. Das ist vergleichbar mit Phil Taylor, der nun das letzte Spiel seiner Karriere verloren hat, aber damals auch bei seiner ersten WM den Titel holen konnte", sagt Sensenschmidt. Der 33-jährige Kreisstädter glaubt aber auch, dass das Endspiel nach einem ganz bestimmten Moment auch hätte ganz anders verlaufen können: "Wenn Taylor seinen Neun-Darter komplett macht, geht es für ihn so weiter."

Mit Phil Taylor ist nun die große Persönlichkeit zurückgetreten, welche den Sport in den vergangenen Jahrzehnten geprägt hat. Der ganz große Fan dieser lebenden Legende sei Sensenschmidt aber nie gewesen. "Ich fand am Anfang beeindruckend, dass Taylor, als Darts noch nicht so in den Medien war, Multimillionär geworden ist. Er hat aber irgendwie immer alles gewonnen, weshalb ich eigentlich immer für den Underdog war." Genau aus diesem Grund war die aktuelle WM ganz nach dem Geschmack des Oranienburgers. Reihenweise warfen Außenseiter die großen Favoriten aus dem Turnier. "Außerdem waren mehrere dabei, gegen die ich selbst schon gespielt habe", erzählt Sensenschmidt. So zum Beispiel die beiden Belgier Dimitri Van den Bergh - "wir haben gemeinsam trainiert" - oder auch Kim Huybrechts. Gegen Letzteren glückte dem Kreisstädter auf der Pro-Tour der Professional Dart Corporation (PDC) vor einiger Zeit sogar ein Erfolg.

Nur zu gerne könnte es für Benny Sensenschmidt wieder in diese Richtung gehen. 2015 hatte er sich freiwillig aus der Nationalmannschaft zurückgezogen und auch aufgrund von ständigen Regeländerungen des Verbandes zuletzt auf deutsche Ranglistenturniere verzichtet. "Ich habe vor, wieder daran teilzunehmen und merke ja auch, dass es mit dem Hype weitergeht", sagt Sensenschmidt, der auch die Rückkehr in die deutsche Auswahl anstrebt. Um dies zu realisieren, müsse er sich 2018 wieder steigern. Denn in der Bundesliga "läuft es persönlich für mich nicht ganz so gut". Sensenschmidt hat viel Pech bei den Doppelfeldern. Diese müssen aber getroffen werden, um eine Partie zu beenden. "Es kommt auf Millimeter an, ob du gewinnst oder verlierst. Das hat hauptsächlich mit Selbstvertrauen zu tun. Rob Cross strotzt beispielsweise davon. Gefühlt hat er das ganze Jahr nicht einmal die Doppel 18 verfehlt."

Sensenschmidt will wieder mitmischen im großen Dartszirkus. Dass dieser auch einmal einen deutschen Weltmeister hervorbringen kann, hält der Oranienburger auf jeden Fall für realistisch. "Warum sollte nicht auch hierzulande ein Rob Cross herumlaufen?"