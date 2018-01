Rüdiger Sielaff bedauert vorläufiges Aus für Computer-Rekonstruktion

Frankfurt (Oder) (dpa) Der Leiter der Brandenburger Außenstelle der Stasi-Unterlagenbehörde, Rüdiger Sielaff, hat das vorläufige Aus für das Computer-Projekt zur Rekonstruktion zerrissener Stasi-Akten bedauert. Damit werden derzeit auch keine zerrissenen Brandenburger Akten des DDR-Dienstes mehr zusammengesetzt. In der Außenstelle in Frankfurt (Oder) hatten Mitarbeiter bis Ende 2016 Material der Stasi per Hand rekonstruiert. Bereits im vergangen Jahr habe er jedoch kein Personal mehr für die Arbeit zur Verfügung gehabt, sagte Sielaff.

Der Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen, Roland Jahn, hatte Anfang Januar bekanntgegeben, dass die massenhafte Rekonstruktion per Computer nicht vorankomme. Ein Fraunhofer Institut habe zwar eine Software entwickelt, doch es gebe keine entsprechenden Scanner für die Papierschnipsel. Das Projekt sei daher vorerst gestoppt.

"Intern hieß es schon länger, dass die virtuelle Rekonstruktion vorerst ruht, weil es keine kurzfristige technische Lösung gibt", sagte Sielaff weiter. Im Archiv der Außenstelle lagern 7,7 Kilometer Akten, darunter mehr als 1500 Säcke mit zerrissenen Unterlagen.

"Unsere Priorität liegt in der Bearbeitung der Aktenanträge von Bürgern und in der Verkürzung der Wartezeiten für die Antragsteller." In der Regel bekommen Antragsteller nach sechs Monaten Bescheid, ob Unterlagen existieren. Die Wartefrist bis zur tatsächlichen Akteneinsicht beträgt laut Sielaff ungefähr anderthalb Jahre. In der Frankfurter Außenstelle mit 60 Mitarbeitern werden die Akten der ehemaligen Bezirke Frankfurt und Cottbus verwaltet und archiviert.