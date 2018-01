Herausforderungen werden nicht geringer

Thomas Pilz

Fürstenberg (GZ) Die Herausforderungen für die Wasserstadt Fürstenberg werden 2018 nicht geringer - gleichwohl können die Entscheidungsträger der Kommune auf der Basis eines gesunden wirtschaftlichen Fundaments arbeiten, ist Stadtoberhaupt Robert Philipp (parteilos) überzeugt.

Er schätzt vor allem, wie sich Ehrenamtler um eine funktionierende Gemeinde verdient machen, sieht aber bei der Entwicklung der Infrastruktur Handlungsbedarf.

Zum Beispiel beim Kampf gegen den Leerstand in Gebäuden, die dem Kommunalen Wohnungswirtschaftsbetrieb (Kowobe) gehören. Im Gespräch mit der Gransee-Zeitung kündigt Philipp deshalb an, die seit Jahren umstrittene Modernisierung des Grundstücks in der Altstadt, Friedrich-Wilhelm-Straße 4, im Jahr 2018 weiter auf die Tagesordnung zu setzen. So sei etwa geplant, den aktuellen Wirtschaftsplan des Kowobe im Sinne einer Realisierung dieses Vorhabens zu überarbeiten und anschließend neu zu beschließen. "Auf keinen Fall kann diese Immobilie so bleiben, wie sie zurzeit aussieht, wenn wir ernsthaft Stadtentwicklung betreiben wollen", sagt der Bürgermeister.

Ohnehin sei sehr nützlich, dass die Kommune in das Nachfolge-Programm der Altstadtsanierung aufgenommen wurde, dem Programm "Aktive Stadtzentren" (ASZ). Dieses Förderprogramm lockt für die nächsten zehn Jahre mit einer Zwei-Drittel-Finanzierung durch den Bund und das Land Brandenburg, wobei die Fürstenberger Stadtverordneten einen leicht vergrößerte Gültigkeitsbereich festlegten, so dass zum Beispiel auch entlang der Straße Unter den Linden Projekte realisiert werden können - und im vergangenen Herbst einigten sich die Parlamentarier der Wasserstadt überdies darauf, eine sogenannte Gebietskulisse zur Wohnraumförderung festzulegen, so dass auch private Bauherren nachhaltig planen können.

Doch damit nicht genug: Fürstenberg als Wohnstandort auch für Zuzügler, sprich Eigenheimbauer, attraktiv zu machen, bleibe erklärtes Ziel, versichert Philipp. Zumal die Voraussetzungen, Neubürger aus Berlin begrüßen zu können, nie so günstig waren. Denn der Wohnungsmarkt in der Hauptstadt sei sehr angespannt, die Mieten explodieren förmlich, und eine Stunde Fahrzeit mit der Bahn würden viele in Kauf nehmen. Deshalb plane man weiter Baulücken, Brachen oder leer stehende kommunale Flächen in Bauland umzuwandeln, zum Beispiel am Weidendamm, an der Zehdenicker Straße oder nördlich der Schützenstraße in Nähe des Bahnhofs.

Diesen Haltepunkt attraktiver zu machen, wolle man 2018 ein Stück näher kommen, kündigt der Verwaltungschef an. Voraussichtlich im März dieses Jahres solle die Neuplanung für den Bahnhofs-Umbau fertig sein, habe die Deutsche Bahn AG bereits angekündigt. Notwendig wurde die Neuplanung, weil vergangenes Jahr große Teile des Fürstenberger Bahnhofsensembles überraschend unter Denkmalschutz gestellt wurden. Die neuen Pläne müssen, so sie denn fertig sind, dann noch von den zuständigen Gremien der Kommune bewertet werden, vor allem, was den finanziellen Eigenanteil der Stadt betrifft. "Außerdem werden wir vor allem für alle Pendler dieses Jahr den Park-and-Ride-Platz am Bahnhof um 40 Plätze und einen großen Fahrradstellplatz erweitern", erklärt Philipp. Es bleibe außerdem "dringend zu hoffen", dass das Thema Barrierefreiheit beim Umbau des Bahnhofs weiter Berücksichtigung finde.

Im Übrigen sei es erfreulich, dass die Wasserstadt vom neuesten Bundesförderprogramm für die Sanierung von Schulen oder Horteinrichtungen profitiert. 200000 Euro können von der Kommune daraus in Anspruch genommen werden. Eine weitere attraktive Förderung genießt die Kita "Kleine Strolche", wo in den kommenden drei Jahren für rund 100000 Euro eine sogenannte Heilerziehungspflegerin beschäftigt werden kann. Stichwort Kita: "Bis 1. August dieses Jahres wollen wir im Bereich der Kita-Satzung Rechtssicherheit erreichen und eine neue Satzung beschließen", merkt Philipp an. In diesem Punkte gelte die Devise, "je schneller, desto besser", damit beide Seiten, Eltern und Kommune, künftig besser planen können.