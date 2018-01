Rene Wernitz

Rathenow (BRAWO) Ein 31-jähriger Autofahrer aus Mützlitz ist nach einem Zeugenhinweis am Donnerstagmorgen in Rathenow aus dem Verkehr gezogen worden. Bei der Polizeikontrolle gegen 7.00 Uhr pustete er sich auf 2,46 Promille. Wie sich herausstellte, hatte der Mann keine Fahrerlaubnis, weil diese ihm bereits wegen Trunkenheit am Steuer entzogen worden ist.