Krankenhaus in Templin wird zum Gesundheitszentrum ausgebaut

Templin (dpa) Für mehr als zehn Millionen Euro soll das Krankenhaus in Templin (Uckermark) zu einem Gesundheitszentrum umgebaut werden. Damit wolle die Landesregierung für die insgesamt älter werdende Bevölkerung die gesundheitliche Versorgung auf dem Land sichern, sagte Gesundheitsministerin Diana Golze (Linke) am Donnerstag bei einem Besuch in der Klinik. So sollen dort künftig auch Arztpraxen angesiedelt und die Rettungsstelle zu einem Anlaufpunkt für die Patienten umgebaut werden. Von dort aus werden die Patienten dann in den jeweiligen Fachbereich weitergeleitet.

"Für die notwendige Umwandlung der unverzichtbaren Landkrankenhäuser in ambulant-stationäre Gesundheitszentren in Flächenländern wie Brandenburg ist diese Maßnahme in Templin ein wichtiges Pilotprojekt", sagte Golze. Nach einer Bevölkerungsprognose des Landesamts für Statistik soll die Bevölkerungszahl im Raum Templin bis zum Jahr 2040 um fast ein Viertel abnehmen, während die Zahl der Bürger über 65 Jahre um 43 Prozent steigen soll.

Vor diesem Hintergrund wolle die Landesregierung eine wohnortnahe und zugleich flächendeckende Versorgung auch fernab der Großstädte sichern, betonte die Ministerin. Die Fördermittel für den Umbau des Templiner Krankenhauses werden jeweils zur Hälfte vom Land und vom Bund getragen.