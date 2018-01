Hunderte beteiligen sich an IG-Metall-Warnstreik

Brandenburg an der Havel (dpa) Der Druck steigt im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie: In einigen Städten Deutschlands hat es schon Warnstreiks gegeben - nun auch in Brandenburg.

Im laufenden Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie hat es in Brandenburg einen Warnstreik gegeben. Am Donnerstag legten Beschäftigte des Auto-Getriebeherstellers ZF Getriebe Brandenburg GmbH in Brandenburg an der Havel die Arbeit nieder, wie die IG Metall mitteilte. Laut Gewerkschaft, die zu der Arbeitsniederlegung aufgerufen hatte, zogen am Vormittag rund 600 Arbeitnehmer vor das Werkstor. Es sei der erste Warnstreik im Gewerkschaftsbezirk Berlin-Brandenburg-Sachsen gewesen.

Ein Sprecher des Konzerns ZF Friedrichshafen AG, zu dem der brandenburgische Standort gehört, sagte: "Es ist nicht zielführend, jetzt Druck auf Verhandlungen zu machen, die noch gar nicht richtig begonnen haben, denn solche Aktionen schädigen am Ende alle in unserer Industrie: Zulieferer, Hersteller, Verbraucher und auch die Mitarbeiter." Am Standort Brandenburg an der Havel sind nach Konzernangaben rund 1650 Mitarbeiter beschäftigt.

In Deutschlands Schlüsselindustrie sind insgesamt 3,9 Millionen Menschen tätig. Die Arbeitgeber hatten bislang ein Lohnplus von zwei Prozent im April angeboten, zudem eine Einmalzahlung von 200 Euro für die Monate Januar bis März.

Die IG Metall fordert bundesweit aber sechs Prozent mehr Geld und das Recht auf eine vorübergehende Absenkung der Wochenarbeitszeit auf 28 Stunden. Dabei sollen bestimmte Gruppen - etwa Schichtarbeiter, Eltern junger Kinder und Angehörige von Pflegebedürftigen - einen Teillohnausgleich erhalten. Bezogen auf Ostdeutschland soll es auch Verhandlungen über gleiche Arbeitszeiten in Ost und West geben.

Nicht nur in Brandenburg wurde mit dem Warnstreik der Druck auf die Arbeitgeberseite erhöht. Am Donnerstag legten bei Porsche in Stuttgart dem dortigen Gesamtbetriebsrat zufolge rund 2500 Beschäftigte kurzfristig die Arbeit nieder. Am Dienstag hatte es bereits Aktionen in Salzgitter und Hannover gegeben.

Im Gewerkschaftsbezirk Berlin-Brandenburg-Sachsen wird es wohl nicht bei dem einen Warnstreik in Brandenburg an der Havel bleiben, wie die Gewerkschaft ankündigte. Genaueres wollte sie in den kommenden Tagen bekanntgeben. Die nächsten Tarif-Verhandlungsrunden sind laut IG Metall für Berlin und Brandenburg am 19. Januar in Berlin und einen Tag davor für Sachsen geplant. Es handelt sich jeweils um die dritte Tarifrunde. Die Gespräche hatten im vergangenen Jahr begonnen. Die Friedenspflicht war Ende Dezember 2017 ausgelaufen. Seitdem sind Warnstreiks möglich.