dpa-infocom

Oberhof (dpa) Die deutschen Biathleten müssen beim Heim-Weltcup in Oberhof im Sprint am Freitag (14.15 Uhr) auf den zweimaligen Weltmeister Erik Lesser verzichten. Der Thüringer muss aufgrund eines Infekts pausieren, teilte der Deutsche Skiverband mit.

Damit kann sich der 29-Jährige auch nicht für das Verfolgungsrennen am Samstag qualifizieren und verpasst beide Einzelwettbewerbe in seiner Heimat. Ob der zweimalige Olympia-Zweite von Sotschi am Sonntag zum Abschluss in der Staffel dabei sein kann, ist noch nicht klar.