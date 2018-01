Nach SPD will auch Linke über mehr Personal reden

Rochus Görgen

Potsdam (dpa) Nach kräftigen Mehrausgaben durch den Nachtragshaushalt in diesem Jahr dürfte der Landesetat auch in den kommenden Jahren zulegen. Wie die SPD hält auch ihr Koalitionspartner zusätzliches Personal für notwendig.

Nach der Aufstockung des Landeshaushalts 2018 um fast eine halbe Milliarde Euro dürfte der Etat Brandenburgs auch in den kommenden Jahren weiter steigen. Nach der SPD kündigte am Donnerstag auch die Linksfraktion an, über mehr Personal in der Verwaltung sprechen zu wollen. Daneben wollen die Linken das Volumen der Investitionen hoch halten und womöglich Anreize für Lehramts-Studenten geben, die später auf dem Land unterrichten sollen.

Für das laufende Jahr hat der Haushalt den aktuellen Planungen zufolge ein Rekordvolumen von 11,8 Milliarden Euro. Ermöglicht wird dies vor allem durch stark gestiegene Steuereinnahmen und den weiter extrem niedrigen Zinsen. Überschüsse, die im Vollzug des Haushalts entstehen, sollen zur Hälfte in die Schuldentilgung gehen. Zuletzt lag die Schuldenlast des Landes bei rund 18,2 Milliarden Euro.

Linken-Fraktionschef Ralf Christoffers sagte, der Stellenwert des öffentlichen Dienstes habe sich verändert. Es gebe komplexere Planungssysteme, mehr Bürgerbeteiligung und schließlich die Digitalisierung. Mehr Personal benötige etwa auch der Bau, damit Gelder für Investitionen auch abflössen. Daneben hätten auch die Bereiche Bildung und Wissenschaft zu wenige Stellen. Kurz vor Weihnachten hatte bereits Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) angekündigt, über eine bessere Ausstattung der Landesverwaltung reden zu wollen. Derzeit gibt es demnach rund 46 000 Landesbeschäftigte.

Vize-Fraktionschefin Kathrin Dannenberg sagte, es sei noch nie so viel Geld in die Bildung geflossen wie derzeit. Allerdings würden pro Schuljahr 1000 neue Lehrkräfte benötigt. Die im November mit den Gewerkschaften vereinbarte höhere Einstufung von Lehrern werde allein nicht reichen, um genügend Kräfte abseits der Ballungsgebiete zu finden. Eine Idee sei etwa, angehenden Lehrern ein Stipendium von 500 Euro im Monat zu geben, wenn diese anschließend auf dem Land unterrichteten.

Unterdessen wird der Einstieg in die Beitragsbefreiung für Eltern von den Kitagebühren konkreter. Dafür stehen in diesem Jahr 25 Millionen Euro zur Verfügung - betroffen sind laut Dannenberg rund 25 000 Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung. Den Planungen nach sollen die Kitas jeweils eine Pauschale vom Land erstattet bekommen, unabhängig von den bislang den Eltern in Rechnung gestellten Beträgen. Da die Kosten allerdings unterschiedlich hoch sind, soll hier eine Härtefallregelung noch Ausgleich schaffen. Langfristig sollen die Eltern komplett von den Gebühren befreit werden.

In der Energiepolitik mahnte Christoffers eine rasche Entscheidung der neuen Bundesregierung über Projekte für die Lausitz an. Eine Liste mit rund 100 Vorhaben hätten Sachsen und Brandenburg eingereicht, wegen der verzögerten Regierungsbildung in Berlin werde darüber aber derzeit noch nicht entschieden.