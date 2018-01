Drei Männer mit Nacktfotos erpresst

Brian Kehnscherper

Oberhavel/Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Drei Männer sind innerhalb der vergangenen Tage von Chatpartnerinnen mit kompromittierenden Nacktfotos erpresst worden. Sie wurden jeweils aufgefordert, mehrere Hundert, in einem Fall sogar mehrere Tausend Euro zu zahlen, andernfalls würden die Bilder im Internet veröffentlicht.

Von Sonnabend bis Mittwoch erstatteten ein 38-Jähriger aus Oberhavel, ein 25 Jahre alter Ostprignitz-Ruppiner sowie ein junger Mann aus der Prignitz Anzeige wegen versuchter Erpressung. Sie hatten in den vergangenen Tagen mit Frauen aus Afrika gechattet und später Nacktfotos an sie gesandt beziehungsweise per Videochat sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Zwei der Männer sollten das Geld auf ein Konto in der Elfenbeinküste überweisen. Der Dritte konnte das Gebiet nur auf Afrika eingrenzen. Wie Polizeisprecher Toralf Reinhardt sagte, prüft die Polizei, ob für alle drei Fälle dieselbe Frau verantwortlich ist. Die zeitliche und räumliche Nähe der Erpressungen sprächen dafür. Bei Betrugsmaschen konzentrieren sich die Täter laut Reinhardt oft auf bestimmte Gebiete. Daher prüfen die Ermittler, ob es weitere Vorfälle gab, die nicht angezeigt wurden. Zudem warnt die Polizei vor der Betrugsmasche.