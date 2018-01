Warnstreik bei ZF

Thomas Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) (tms) Die ZF Getriebe Brandenburg GmbH kann sich für den 4. Januar 2018 den "ersten Warnstreik bundesweit und im IG-Metall-Bezirk Berlin-Brandenburg-Sachsen" in die Firmenchronik schreiben. "Nach dem provokanten Angebot der Arbeitgeber in den bisher ergebnislosen Tarifverhandlungen endete mit Ablauf des 31. Dezember 2017 die Friedenspflicht in der Metall- und Elektroindustrie" ließ die IG Metall wissen und hatte zum Warnstreik als "erstes Zeichen der Entschlossenheit" aufgerufen. Die große Menschentraube vor den ZF-Werkstoren war mit Plakaten, Spruchbändern und einer 5-vor-12-Uhr ausgerüstet, wovor plakativ eine als rosa Schweinchen aufgemachte Tonne für die 6-prozentige Gehaltserhöhung als Hauptforderung stand. IG-Metall-Bezirksleiter Olivier Höbel forderte zudem von den Arbeitgebern mehr Initiative in der Ausbildung, bessere und kürzere Arbeitszeiten sowie eine bessere Personalpolitik, "dann bekommt ihr auch den Fachkräftemangel in den Griff!"