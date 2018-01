Thomas Messerschmidt

Brandenburg (BRAWO) (tms) Seit Fred Schenk im Jahr 2008 Vorsitzender des Kreisverbandes Brandenburg/Havel der Gartenfreunde e.V. wurde, ist er um einen Generalpachtvertrag mit der Stadt bemüht. Weil 62 Prozent der 285 Hektar Land, die sich in 5.304 Parzellen für die rund 8.000 Mitglieder in den 96 Mitgliedsvereinen teilen, in Stadteigentum befinden. Allein dafür gab es 74 Einzelpachtverträge, deren Entstehen bis ins Jahr 1950 zurückreichte. Mit Jahresstart 2018 löst nun ein Generalpachtvertrag die Vertragsvielfalt ab, sorgt für Effizienz und weniger Bürokratie und lässt den Kreisverband zum alleinigen Ansprechpartner werden. Zumindest auf den städtischen Kleingartenflächen. Unberührt bleiben die 225 Einzelpachtverträge mit privaten Eigentümern. "Der Generalpachtvertrag" ist laut Schenk "ein Vertragswerk, das unser aller Verantwortung in diesem Bereich sehr gerecht wird" und ordentliche sowie vernünftige Rahmenbedingungen schaffe. Schenk sieht in dem Vertrag zugleich eine Wertschätzung für die Arbeit der Kleingärtner und ein "deutliches Bekenntnis zum Kleingartenwesen."