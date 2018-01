Ladendiebin beleidigt Polizisten

Falkensee (MOZ) Eine 44-jährige Havelländerin ist am Mittwochabend bei einem Ladendiebstahl in Falkensee ertappt worden. Beim Versuch einen Supermarkt zu verlassen, löste die alkoholisierte Frau die automatische Diebstahlssicherung aus. Gegenüber dem Personal des Supermarktes weigerte sich die Verdächtige danach, einen Blick in ihre Handtasche zu ermöglichen. Erst durch herbeigerufene Einsatzkräfte der Polizei konnte das Diebesgut im Wert von rund 100 Euro sichergestellt werden.

Die 44-Jährige versuchte im Anschluss verbal und durch Gewalt gegen die Beamten durch Tritte die Aufnahme ihrer Personalien zu verhindern. Sie musste von den Einsatzkräften fixiert werden, ehe sie ihre Personalien bekanntgab. Die Beteiligten blieben unverletzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls, Widerstand gegen Vollzugsbeamte, Beleidigung und Bedrohung gegen die Havelländerin.