Kracher zum Auftakt

Roland Hanke / Michel Küchler

Erkner/Storkow (RH/mkü) Die Volleyball-Brandenburgliga der Damen beginnt das neue Jahr mit einem Kracher: Gastgeber für den Spitzenspieltag am Sonnabend ist der sechstplatzierte VSV Grün-Weiß Erkner (19 Punkte), der den Zweiten und Dritten der Tabelle zu Gast hat - den VC Blau-Weiß Brandenburg und im Derby den Saarower VSV (je 22).

Im letzten Aufeinandertreffen dieser Teams setzten sich die Brandenburgerinnen in zehn hart umkämpften Sätzen gegen beide Kontrahenten durch, während der VSV Grün-Weiß keine Punkte vom Lokalrivalen aus Bad Saarow entführen konnte.

Im neuen Jahr werden die Karten jedoch neu gemischt. Voller Energie wollen die Gastgeberinnen Revanche für die Niederlagen in der Hinrunde nehmen. Beginn ist am Sonnabend um 11 Uhr in der Turnhalle Seestraße in Erkner. Zunächst spielen die Gäste gegeneinander, gegen 13Uhr steigt dann der VSV ins Spielgeschehen ein. Im Anschluss steigt das Derby.

Auch in der Landesliga Süd der Damen gibt es in der Region ein Heimturnier. Dazu erwartet der drittplatzierte VC Storkow ebenfalls am Sonnabend, ab 11 Uhr, in der Softline-Arena den VC Luckenwalder Engel und Energie Cottbus IV. "Wir haben erst einmal im neuen Jahr trainiert, hoffen aber auf einen erfolgreichen Einstand", sagt der Storkower Trainer und Vereins-Chef Andreas Noack. "Wir wollen bis zum Saisonende unseren derzeitigen dritten Tabellenplatz zumindest halten."