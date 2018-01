Topf sucht Deckel

Silvia Passow

Havelland (MOZ) "Ich bin genau da, wo ich sein wollte", erklärt Oliver Klaarsen (17) mit fester Stimme. Kein Zweifel, er meint es genau so. Klaarsen ist Auszubildender bei der Havelbus Verkehrsgesellschaft MBH, erstes Ausbildungsjahr zum Berufskraftfahrer. Ein Freund von ihm lernt auch hier, hat ihm den Betrieb empfohlen. Was für den jungen Mann sehr wichtig war. Bevor er seinen Ausbildungsvertrag unterschrieb, hat er sich dennoch am Markt umgesehen.

"So eine Mund-zu-Mund-Propaganda ist natürlich die beste Werbung", erklärt Landrat Roger Lewandowski (CDU) - neben der geplanten Börse für Ausbildung und Studium.

Für junge Menschen, denen die Berufswahl vor Augen steht, die Orientierung suchen, Informationen benötigen und Unternehmen kennenlernen möchten, bietet auch in diesem Jahr wieder die Börse für Ausbildung und Studium gute Möglichkeiten. 101 Aussteller werden für eine Ausbildung in ihrem Unternehmen werben. Damit hat das beliebte Forum erstmals die 100er-Marke geknackt. 1.375 Schüler haben sich bereits angemeldet. Der Landkreis hat 32.000 Euro in die Börse investiert. "Gut angelegtes Geld", versichert Lewandowski. "Wir wollen, dass die jungen Leute hierbleiben. Dazu gehört auch, gute Perspektiven bei der Wahl eines Ausbildungsplatzes", fügt er hinzu. Und so soll die Börse auch in diesem Jahr wieder über die Möglichkeiten zur Ausbildung im Landkreis informieren. Aber auch über Studienmöglichkeiten in der Region, duale Studiengänge und Entwicklungsmöglichkeiten in den jeweiligen Berufen.

An den umfangreichen Vorbereitungen waren die Bundesagentur für Arbeit, IHK Potsdam, Kreishandwerkerschaft Havelland, MAFZ, Wirtschaftsförderung Land Brandenburg, Kreisentwicklung des Havellandes, Jobcenter und Schulverwaltungsamt beteiligt. Zu den Ausstellern gehören unter anderen die Bundespolizeiakademie, DHL, Havelbus, das Finanzamt Nauen und das Schifffahrtsamt Brandenburg. Neu dazu gekommen sind der ADAC Berlin-Brandenburg, die Berliner Feuerwehr, der Caritas-Verband und andere. Ebenfalls neu, auch viele Hochschulen und Fachhochschulen stellen sich dem interessierten Publikum vor. Lewandowski betont die überregionale Wahrnehmung der Veranstaltung und führt weiter aus: "Das zeigt den hohen Bedarf der Unternehmen an Fachkräften."

Doch wie steht es nun um die Ausbildungssituation? Die Agentur für Arbeit Neuruppin hat Zahlen zum Geschäftsjahr der Berufsberatung (1.10. 2016-30.9.2017) geliefert. In diesem Zeitraum hatten sich 2.907 Bewerber gemeldet. Das waren 3,1 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Agentur führt diesen Rückgang auf weniger "Altbewerber" aus dem Vorjahr zurück. Dem Gegenüber standen 2.662 Ausbildungsstellenangebote. Im Vorjahr waren es noch 2.721. In allen vier Landkreisen wurden weniger Bewerber erfasst. In den Landkreisen Havelland und Prignitz wurden gleichzeitig mehr Ausbildungsstellen registriert. Für 2016/2017 konnten für das Havelland von 856 Bewerbern, nur 44 nicht mit einem Ausbildungsplatz versorgt werden.

Zahlen sind das eine, Berufswünsche das Andere. Die Wunschliste bei den Bewerberinnen sieht wie folgt aus:

1. Verkäuferin

2. Medizinische Fachangestellte

3. Kauffrau im Einzelhandel

4. Kauffrau Büromanagement

5. Verwaltungsangestellte.

Die Top 5 der männlichen Bewerber:

1. Kfz Mechatroniker,

2. Kaufmann im Einzelhandel

3. Verkäufer,

4. Fachkraft Lagerlogistik

5. Kaufmann für Büromanagement

Etwas anders liest sich die Liste der Top 5 Berufe mit den gemeldeten Ausbildungsstellen: 1. Fachkraft für Logistik

2. Kaufmann/frau im Einzelhandel

3. Verkäufer/in

4. Koch/Köchin

5. Kaufmann/frau für Büromanagement.

Deshalb rät Sabine Amboß von der Agentur für Arbeit: "Die jungen Menschen sollten sich für mehrere Berufe öffnen." Und sie wirbt für Schüler, deren Schulnoten nicht den Vorstellungen der Unternehmen entsprechen, empfiehlt ein Praktikum. "Und wenn dann die gezeigte Leistung und die Motivationslage stimmen, klappt es vielleicht doch mit dem Ausbildungsvertrag."

Claudia Seeligmann, Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft Havelland, Geschäftsstelle Nauen wirbt um Interessierte für das Handwerk. Sie verweist besonders auf die Aufstiegsmöglichkeiten, die das Handwerk bietet. Für den Kreis Havelland spricht sie von noch 29 freien Ausbildungsplätzen. Und auch die IHK Potsdam wird in Paaren-Glien vertreten sein. Mit einem ganz besonderen Angebot. Hier können professionelle Bewerbungsfotos erstellt werden.

Das Angebot ist umfangreich. Von der Vermittlung eines Berufsbildes über Informationen, auch aus erster Hand von bereits aktiven Auszubildenden, vor Ort. Vielleicht einer wie Oliver Klaarsen oder einer seiner Kollegen. Denn auch Havelbus wird vor Ort sein, mit eigenen Bus und auf der Suche nach den Fachkräften von Morgen. Immerhin bildet der Betrieb bereits seit 1993 aus. Auch Mathias Köhler, Havelbus Geschäftsführer, möchte seine Ausbildungsplätze aufstocken. Besonders hohen Bedarf sieht er bei den Berufskraftfahrern.

Die Börse für Ausbildung und Studium hat am 11. Januar von 11.00 bis 16.00 Uhr geöffnet. Weitere Infos, wie zum Beispiel den Hallenplan, gibt es auf www.erlebnispark-paaren.de