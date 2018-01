Kleinstadt hofft auf Zuzug

Volkmar Ernst

Liebenwalde (OGA) Liebenwalde empfiehlt sich als idyllische Kleinstadt in der Nähe von Berlin. Es soll ein Ort sein, den Ausflügler mit dem Auto, Rad oder Boot gerne ansteuern, doch ebenso ein Ort, an dem es sich gut leben lässt.

Für diese Entwicklung haben Kommunalpolitiker und Verwaltung in den zurückliegenden Jahren die Weichen gestellt - unter anderem mit dem gezielten Ausbau der Infrastruktur. Eines der größten Projekte dabei war der Erhalt und die behutsame Sanierung der Innenstadt. Sie soll in der Grundstruktur erhalten und damit erlebbar bleiben. Um die Entwicklung mitbestimmen zu können, hat die Stadt Grundstücke erworben und beräumen lassen, um unansehnliche Müll-Ecken verschwinden zu lassen. In der Perspektive sollen die Grundstücke potenziellen Investoren angeboten werden. Erste Nachfragen, zum Beispiel in der Mittelstraße, gibt es bereits, bestätigt Bürgermeister Jörn Lehmann (parteilos). Auf Zuzug setzt die Stadt auch mit der gezielten Erschließung neuer Bauareale, wie jenem, das sich an die Siedlung am Weinberg in Richtung Zehdenick anschließen soll.

Doch um Bauwillige für Liebenwalde und seine Ortsteilen zu interessieren, braucht es mehr: Die Straßen müssen in Ordnung sein, es muss Einkaufsmöglichkeiten geben, ebenso wichtig sind Kitas, Horte und Schulen. Eine der größten Herausforderungen vor denen Liebenwalde damit steht, ist die weitere gezielte Entwicklung der Infrastruktur in allen Ortsteilen.

¦ Straßenbau: Noch pünktlich zum Jahresende konnte die Straße "Häuser am See" zur Benutzung freigegeben werden. Weitere Baumaßnahmen, die 2018 anstehen, sind unter anderem die Sanierung der Straße zum Friedhof in Freienhagen und der Dimitroffstraße in Neuholland. Die Planungen dafür sind abgeschlossen, in diesem Jahr soll der Bau erfolgen. Im Ortsteil Liebenwalde wurde 2017 die Seepromenade neu gestaltet, nun soll die Seestraße folgen.

¦ Kinder: Die Neugestaltung des Areals der ehemaligen Oberschule nimmt dabei breiten Raum ein. Das als typischer Zweckbau der DDR unter Denkmalschutz stehende Gebäude soll umgebaut werden und dort die Grundschule einziehen. Dafür muss ein Fahrstuhl eingebaut, vor allem aber müssen die Raumgrößen den heute geltenden Standards angepasst werden. Damit kann das heute noch als Grundschule genutzte Gebäude dem Hort und Jugendklub zur Verfügung gestellt werden. Der sehr wohl gewollte Nebeneffekt ist die Entlastung der Kitas, denn in denen wird es in der Perspektive immer enger, wie Fortschreibung des Kitabedarfsplans im vergangenen Jahr ergeben hat.

Investiert wird ebenso in die Kita in Neuholland. Die Fassade braucht dringend einen neuen Farbanstrich. Für die Kinder soll es neuen Spielgeräte geben. Hoffen können auch die Freienhagener Kinder und Eltern auf den Bau des Bolzplatzes, das dafür notwendige Geld steht im Haushalt zur Verfügung.

¦ Kultur: Mit der Weinberghalle gibt es in Liebenwalde einen Ort für Großveranstaltungen. Doch ein kulturelles Zentrum, in dem Lesungen oder kleinere Konzerte stattfinden, das fehlt bislang. Das könnte sich allerdings ändern, wenn das ehemalige Bahnhofsgebäude dafür nutzbar gemacht wird. Die Stadt hat den Bau bewusst erworben, um sich so die Option eines Bahnanschlusses offen zu halten. Nun eine Machbarkeitsstudie erstellt werden, ob eine Nutzung des Gebäudes für kulturelle Zwecke möglich ist.

¦ Feuerwehr: Viel Geld hat Liebenwalde im vergangenen Jahr für die Feuerwehr ausgeben. Die Stadtverordneten haben die Stelle eines Stadtbrandmeisters geschaffen, das neue Drehleiterfahrzeug konnte noch kurz vor Jahresende in Betrieb genommen werden. Doch auch in diesem Jahr folgen weitere Investitionen. 490 000 Euro stehen für die Anschaffung zweier neuer Fahrzeuge zur Verfügung - für einen Einsatzleitwagen und einen Mannschaftstransportwagen. Weitere 60 000 Euro sind für den Bau neuer Löschbrunnen vorgesehen. "Das sind wichtige Investitionen für uns alle. Die Kameraden der Feuerwehren sorgen mit ihrem Engagement für unsere Sicherheit. Sie helfen, wenn es brennt oder wenn Sturmschäden zu beseitigen sind. Sie packen einfach an. Da können sie mit Fug und Recht darauf hoffen, dass wir ihnen die für ihre Arbeit notwendige Technik und Ausrüstung zu Verfügung stellen", so Lehmann.