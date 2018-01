Bus ohne Fahrer durch die Altstadt

Roland Becker

Oberhavel (GZ) Schon im kommenden Jahr könnte der erste fahrerlose Bus im Landkreis unterwegs sein. Die Oberhavel Verkehrsgesellschaft (OVG) hat dafür eine Strecke in Gransee ins Visier genommen.

Die OVG hat bereits 2017 ein Konzept erarbeitet, das autonomes Fahren in Verbindung mit einer besseren Vernetzung individueller Nahverkehrsbedürfnisse untersucht hat. Als erstes Projekt, das laut OVG-Chef Klaus-Peter Fischer sehr gute Chancen auf eine Förderung durch das Bundesverkehrsministerium hat, soll eine Strecke vom Granseer Bahnhof in die Altstadt durch einen fahrerlosen Bus betrieben werden. Verabschiedet hat sich die OVG hingegen von dem Vorhaben, ein solches Vorhaben auch in Hennigsdorf zu testen. Der Bus - im Fachjargon nennt er sich Transportgefäß - könnte sowohl mit dem Zugverkehr getaktet werden als auch auf Anforderung von Fahrgästen verkehren. Um die Sicherheit zu gewährleisten, wird ein Steward mit an Bord sein. Dieser kann in brenzligen Fällen eingreifen.

Für den Modellversuch soll dem Bundesverkehrsministerium im Februar ein fertiges Konzept vorgelegt werden, das die Vorteile des autonomen Fahrens mit einer Vernetzung von Massen- und Individualbeförderung darstellt. "Dafür ist Geld da", hat Fischer im Dezember im Verkehrsministerium erfahren.

Mit autonomen Bussen, die bislang nur bis zu 15 Personen befördern können und mit Ausnahmegenehmigung verkehren, sollen künftige Herausforderungen des Personennahverkehrs bewältigt werden. "Wenn Hauptverkehrsstrecken gestärkt werden, hat das Folgen für die Erschließung auf dem Land", so Fischer.

Derzeit steht die OVG mit einem Berliner Hersteller in Kontakt, der einen autonom fahrenden Bus für das Gransee-Projekt bauen könnte. Noch gibt es dafür keine Serienproduktion. Fischer ist sich aber sicher: "In 10 bis 15 Jahren ist autonomes Fahren als Normalität realistisch." Das Gransee-Projekt kann ein Baustein dafür sein. Fischer geht davon aus, dass langfristig gesehen der Beruf des Busfahrers überflüssig wird. (Kommentar Seite 2; Seite 4)