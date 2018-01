Kein Anschluss in diesem Netz

Daniela Windolff

Neukünkendorf (MOZ) Neukünkendorf (MOZ Eine unerfreuliche Neujahrsüberraschung flatterte Telefon- und Internetkunden in Neukünkendorf kurz vor dem Jahreswechsel ins Haus. Der Netzanbieter komflat kündigte sämtliche Verträge und zieht sich aus der Region zurück. Fällt der Ort wieder in die analoge Steinzeit zurück?

Kein Internet, kein Handy-Empfang, nicht einmal Festnetz funktioniert. Vica Fajnor fühlt sich in ihrem Heimatort Neukünkendorf wie abgeschnitten von der Welt, die bis dahin noch vergleichsweise komfortabel schien. Während in anderen Orten der Uckermark schnelles Internet noch immer eine Utopie ist und Funklöcher so häufig sind wie Schlaglöcher, hat Neukünkendorf Jahren beste Bedingungen und war sogar Pilotprojekt für moderne Breitbandversorgung im ländlichen Raum. Das Dorf ist direkt an ein dickes, leistungsstarkes Glasfaserkabel angeschlossen, das superschnelles Internet sichert. Das war unter anderem ein Grund dafür, warum Uwe Schmidt mit seiner Firma Bürohengst im Dorf geblieben ist. "Bis 2010 hatten wir hier erbärmliches Internet", erinnert sich der Firmenchef, der sein Geschäft vor allem auch im Onlineversand abwickelt. Für ihn ist leistungsfähiges Internet eine Frage der wirtschaftlichen Existenz.

Als 2011 die Erdgastrasse gebaut wurde, gab es die Chance, parallel dazu auch Glasfaserkabel zu verlegen, wofür sich Uwe Schmidt damals persönlich stark gemacht hatte. Die Firma Wingas, welche die Gasleitung baute, hatte damals auf eigene Kosten ein leistungsstarkes Glasfaserkabel verlegt. Alle Orte entlang der Trasse konnten sich anschließen lassen. Neukünkendorf wurde Musterprojekt, das sogar der Ministerpräsident würdigte.

Wingas als Eigentümer vermietete das Kabel an den Provider komflat, der Neukünkendorf mit Internet, Telefon und Fernsehen versorgte. In Ostbrandenburg gehört außerdem die Stadt Strausberg dazu. Doch jetzt kündigte das Unternehmen allen insgesamt rund 100 Kunden in Neukünkendorf und Strausberg. "Das Projekt läuft zum 30. November aus", bestätigt Inga Lassen, Teamleiterin für Vertrieb und Marketing bei komflat, auf MOZ-Anfrage. Als Gründe nennt sie "mangelnde Akzeptanz". Mit anderen Worten ausgedrückt: die geringe Zahl der Nutzer sei für den Anbieter unwirtschaftlich. Die Kündigung erfolgt fristgemäß zum 30. April 2018. Ab dem 30. November 2018 werden die Internet- und Telefondienste von komflat in der Region nicht mehr zur Verfügung stehen, heißt es in dem Schreiben, das alle Kunden in den vergangenen Tagen erhielten. Auch die Bürgermeister wurden informiert. Die Kunden hätten allerdings die Möglichkeit, noch bis zum Ende der Projektzeit ihren Vertrag befristet zu verlängern, um die Komflatdienste zu nutzen, bis ein anderer Anbieter gefunden sei.

Dennoch bleibt in Neukünkendorf die Sorge, ob der gewohnte digitale Komfort künftig aufrecht erhalten wird und sich ein neuer Betreiber findet. Die Telekom hat selbst in den Breitbandausbau in Angermünde investiert. Ob sie nun in Neukünkendorf aufspringen wird, ist noch fraglich. "Wir brauchen kein neues Kabel. Es liegt ja eins an. Das muss nur genutzt werden", betont Uwe Schmidt. IHK-Geschäftsführer Jörn Klitzing gibt ihm Recht und sagt seine volle Unterstützung zu. "Wir haben mit der Breitbandinitiative von Land und Bund ein großes Förderprogramm zur Erschließung noch unterversorgter Regionen aufgelegt, das gerade auch in der Uckermark umgesetzt werden soll. Nun entsteht ein neues Problem. Es geht inzwischen darum, den Status quo zu erhalten. Es kann nicht sein, dass wir groß ausbauen, und dann werden die Leitungen nicht genutzt. Wir brauchen verlässliche Versorgungsstrukturen, sonst wird sich hier niemand mehr ansiedeln."

Uwe Schmidt will auch den Wirtschaftsempfang am 10. Januar in Angermünde nutzen, um das Problem dort anzusprechen. Auch die IHK wird sich des Themas annehmen.

Komflat ist nicht der einzige Anbieter, der sich aus der Region zurückzieht. Auch die Telefondienstleister O2 und Eplus haben Angermünde abgeschaltet. Die Handynetze sind tot. Sichere Anbieter in Angermünde seien nur noch Vodafone und Telekom, bestätigt ein Fachmann.