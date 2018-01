Beelitz fürchtet Invasion der Horrorfans

Andreas Wendt

Oranienburg/Beelitz (MOZ) Ein deutscher Horrorfilm beunruhigt die Verantwortlichen der Heilstätten in Beelitz (Potsdam-Mittelmark). Nach Kommentaren in sozialen Netzwerken befürchtet man mit dem Filmstart einen "Grusel- und Partytourismus" in den leerstehenden Gebäuden - und das, obwohl der Film nicht in Beelitz, sondern bei Oranienburg gedreht wurde.

Schlicht "Heilstätten" haben die Filmemacher ihren Schocker genannt, in dem eine Gruppe von YouTubern den Gerüchten um übernatürliche Begebenheiten in einer alten Heilanstalt nachgeht - mit blutigen Folgen. Der Film kommt am 22. Februar dieses Jahres in die Kinos und ist in der Heilstätte Grabowsee bei Oranienburg (Oberhavel) mit sechs jungen Serienstars, unter ihnen Sonja Gerhardt ("Ku'damm 56") und Tim Oliver Schultz ("Club der roten Bänder"), gedreht worden.

In Angst und Schrecken versetzt der Horrorfilm aber nicht etwa Oranienburg, sondern die Stadt Beelitz - mit ihren verlassenen Heilstätten. Bürgermeister Bernhard Knuth befürchtet nach Kommentaren in sozialen Netzwerken, dass mit dem Filmstart der Grusel- und Partytourismus zurück nach Beelitz kommt, "der uns allen bis vor wenigen Jahren noch das Leben schwer gemacht hatte". Rund 11 000 User haben sich bereits den Trailer auf der Facebookseite angesehen und Kommentare wie diesen hinterlassen: "Denen müssen wir auch mal wieder einen Besuch abstatten. Noch mehr Nervenkitzel dann direkt nach dem Film."

Dass die Dreharbeiten zum Film nicht in Beelitz, sondern in den Heilstätten bei Oranienburg stattgefunden haben, registrieren die wenigsten. Zumal im Film auch auf den "Rosa Riesen", einen realen Mörder aus der Nachwendezeit, Bezug genommen wird, der als "Bestie von Beelitz" in die Geschichte einging und nach mehreren Morden seine lebenslange Strafe in Brandenburg/Havel verbüßt. Mit den Heilstätten, sagt Holger Klementz von der HPG Projektentwicklungs GmbH, die seit mehreren Jahren in Beelitz-Heilstätten einen Baumkronenpfad betreibt, habe der "Rosa Riese" aber nie etwas zu tun gehabt. Dennoch haben sich immer wieder Leute in den Ruinen herumgetrieben, die 1994 von den sowjetischen Truppen verlassen worden waren.

Insbesondere mit der alten Chirurgie verbinden sich nach Kenntnissen von Klementz moderne Legenden von paranormalen Aktivitäten. "Ein Umstand, den die hier wirkenden Touristiker mit einem weinenden und einem lachenden Auge betrachten", sagt Klementz. Einerseits rege der Ruf als "Geisterhaus" teils sehr seltsame Besucher an, andererseits führe einer der Mitverursacher dieser Geisterlegenden heute selbst als Guide durch die Anlagen und zählt zu den Vorreitern, die die historischen Bauten vor Verfall, Vandalismus und Materialdiebstählen schützen wollten. Bürgermeister Knuth warnt vorsorglich: "Der Streifen ist natürlich darauf angelegt, dass sich das Publikum gruselt - aber niemand sollte sich davon provozieren oder animieren lassen, selbst in solchen Ruinen herum zu klettern." Die Gefahren, sagt Knuth, seien alles andere als übernatürlich, sondern bestehen in maroden Decken, Stolperfallen und Anzeigen durch die Eigentümer, die das Areal zu einem Wohngebiet entwickeln wollen. In der Vergangenheit hat der Grusel- und Partytourismus in den Beelitzer Heilstätten nach Aussagen von Stadtsprecher Thomas Lähns schon zu etlichen Verletzten und sogar einem tödlichen Unglück geführt. Lähns ärgert, dass Beelitz mehr durch die Legenden der Heilstätten als durch sein Aushängeschild - den Spargel - wahrgenommen wird. "Geben Sie mal bei der Google-Bildersuche "Beelitz' ein - da kommt kein Spargel, sondern Grusel."