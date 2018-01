Ausbaupläne für die Kita "Traumland"

© Foto: MOZ/Hans Still

Die Kita-Erzieherin Diana Colbatz hält mit Tim, den Zwillingen Finja und Mika sowie Josefine (v.l.) im Obergeschoss der Schönwalder Kita "Traumland" den Vorschulunterricht ab. Ortsvorsteherin Maria Brandt hat sich auf die hintere Bank gemogelt. © Foto: MOZ/Hans Still

© Foto: MOZ/Hans Still

Wartet auf eine neue Zukunft: In den ehemaligen Fachmarkt ziehen das Gemeindezentrum, Vereine und die Bibliothek ein. © Foto: MOZ/Hans Still

Hans Still

Schönwalde (MOZ) Im Wandlitzer Ortsteil Schönwalde beginnt das Jahr 2018 mit beachtlichen Investitionen. Für 390 000 Euro soll die Kita "Traumland" erweitert werden. Außerdem steht der Umbau im ehemaligen Aldi-Markt in der Hauptstraße 38 auf der Agenda. Dort entsteht das künftige Gemeindezentrum.

Für die Schönwalder kam der Weihnachtsmann 2017 etwas früher. Im nicht öffentlichen Teil der Gemeindevertretung des letzten Jahres wurde der Kauf des ehemaligen Aldi-Marktes direkt neben der Kirche beschlossen. In diesem Gebäude entsteht im Verlauf des Jahres das neue Gemeindezentrum mit Vereinsräumen, einem Saal für die Sitzungen des Ortsbeirates und einigen gewerblichen Mietern.

Dass es überhaupt mit dem Kauf des 2600 Quadratmeter großen Grundstückes geklappt hat, macht den gesamten Schönwalder Ortsbeirat sehr froh. "Es waren lange Verhandlungen mit den Eigentümern, bei denen es natürlich auch um den Kaufpreis ging. Am Ende hat aber die Tatsache, dass wir mit unserem Umzug unserer Kita die Möglichkeit geben, um weitere 60 Plätze zu wachsen, den Ausschlag gegeben", freut sich Ortsvorsteherin Maria Brandt (SPD) am Diensttagvormittag.

Ginge es nach den Schönwaldern, würden schon in der kommenden Woche die Handwerker das Werkzeug und die Baumaterialien auspacken. Ganz so eilig schießen die Preußen allerdings nicht, wie die Ortsvorsteherin akzeptieren muss. Die Kita zählt derzeit 88 Plätze, diese Kapazität steigt nach der vollständigen Einbeziehung des Obergeschosses auf insgesamt 148 Plätze. "Wir müssen in zwei Abschnitten bauen, weil der Teil mit der Bibliothek nicht sofort ausziehen kann", erklärt Maria Brandt den Werdegang.

Also zieht die Ortsvorsteherin schon demnächst mit ihrem Büro aus, ohne sogleich zu wissen, wo sie künftig ihre Sprechstunden abhalten wird. Bei der Feuerwehr will sie anfragen, notfalls werde sie eben daheim am Gorinsee ihre Sprechstunden anbieten. "Wichtig ist, dass die Handwerker diesen Teil des Obergeschosses schnell erobern können. Hier müssen neue Trockenbauwände gestellt werden, der Sanitärteil ist ja da, die Veränderungen sind eher überschaubar", zeigt sie sich optimistisch.

30 neue Kitaplätze entstehen bis zum zweiten Halbjahr - etliche Schönwalder Eltern warten bereits darauf. "Wir können sofort 30 Plätze besetzen, wir haben leider Wartezeiten", bestätigt Maria Brandt.

Bevor die Bibliothek ins neue Gemeindezentrum an der Hauptstraße umziehen kann, müssen dort die Voraussetzungen stimmen. "Wenn alles klappt, bekommen wir am Montag den Schlüssel für die Immobilie. Eigentümer sind wir bereits", jubiliert Maria Brandt, die sich bei den Eigentümern stark für den Verkauf eingesetzt hatte.

Wie lange die Umbauarbeiten am ehemaligen Aldi-Markt dauern werden, ist momentan noch ungewiss. Im Sommer zog der letzte Nutzer aus, der Betreiber eines Agrarfachmarktes konnte sich mit seinem Konzept nicht durchsetzen. Eventuell werde noch im Januar ein Planungsauftrag vergeben, heißt es nun. Außerdem sollen beispielsweise das Dach, die Elektrik, Fenster und Türen erneuert werden, sodass den künftigen Nutzern brauchbare Räumlichkeiten übergeben werden können. Derzeit ist beispielsweise von der Heimatstube Schönwalde, der Bibliothek, Räumen für den Ortsbeirat und die Ortsvorsteherin sowie Raum für Vereine die Rede. Auch habe ein Frisör Interesse angemeldet. "Ich hoffe schon, dass wir dort im Herbst einziehen können", zeigt sich die Ortsvorsteherin hoffnungsvoll.

Ihren diesjährigen Neujahrsempfang gibt die Schönwalderin übrigens am 2. Februar im derzeit geschlossenen Landhaus, das extra zu diesem Anlass geöffnet werden wird.