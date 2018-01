Mieter rügt mangelnde Information

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Die Nachricht erreichte die Mieter kurz vor Weihnachten per Postwurfsendung: Legionellenbefall des Wassers in der Messingwerk-siedlung. Inzwischen soll das Problem gelöst sein. Eine offizielle Information durch den Vermieter an die Bewohner gibt es aber nicht, was Peter Graef befremdlich findet.

"Der maximal gemessene Wert beträgt 1600 KBE/100 ml. Damit wurde der technische Maßnahmewert der Trinkwasserverordnung für Legionellen (der liegt bei 100 KBE/100 ml - d. Red.) überschritten." So ist es in dem Schreiben der Firma Techem an die Bewohner des Gustav-Hirsch-Platzes 1-6 sowie der Erich-Steinfurth-Straße 14/15 zu lesen. Die Information trägt das Datum vom 30. November und wurde nach Darstellung von Peter Graef, der am Hirsch-Platz 4 wohnt, am 22. Dezember zugestellt. Per Postwurfsendung durch den Hausmeister der städtischen Wohnungsgesellschaft WHG.

Alle Versuche seinerseits, über die Feiertage und den Jahreswechsel beim Vermieter jemanden zu erreichen, seien erfolglos geblieben. Es gebe allein den Brief von Techem. Auf Nachfrage beim Barnimer Gesundheitsamt habe er inzwischen erfahren, dass die WHG selbigem am 6. Dezember die Überschreitung gemeldet hat, wozu sie gesetzlich verpflichtet ist, und dass sie die erforderlichen Gegenmaßnahmen getroffen habe. Entwarnung also. Doch auch darüber seien die Mieter nicht informiert worden, ärgert sich Graef. Legionellenbefall, so sagt der Finower, der sich durch seine frühere berufliche Tätigkeit mit der Materie auskennt, könne immer mal auftreten. "Der Punkt ist die Informationspolitik der WHG." Am 13. November habe Techem die Proben in der Messingwerksiedlung gezogen. Am 30. November lag offensichtlich das Ergebnis vor, über das die betroffenen Mieter jedoch erst am 22. Dezember in Kenntnis gesetzt wurden. Aber nicht etwa durch die WHG, den Vertragspartner der Mieter, sondern durch Techem. Der Kommunikationsstil wie auch die geschilderte Terminkette - die findet Graef mehr als befremdlich. Da werden Mieter zwei Tage vor Heiligabend vielleicht in Panik versetzt, und dann herrsche erst mal Funkstille.

Wobei Graef betont, dass die Überschreitung des "technischen Maßnahmewertes" im Finower Fall zu keiner akuten Gesundheitsgefährdung geführt habe. Er spricht von einer "Beeinträchtigung". Eine akute Gefahr, so ist auch im Techem-Schreiben zu lesen, sei erst ab einer Konzentration von 10 000 KBE/100 ml zu erwarten.

Bei der Wohnungsgesellschaft kann man den Unmut von Peter Graef nicht so recht verstehen. "Wir haben ein relativ gutes Gewissen", erklärt Geschäftsführer Hans-Jürgen Adam auf Anfrage. Techem sei der Dienstleister des Unternehmens. Deshalb gehe deren Schreiben an die Mieter aus seiner Sicht völlig in Ordnung. Im Übrigen habe die WHG nach Bekanntwerden des Ergebnisses "gleich gehandelt".

Geprüft worden war Warmwasser in sechs Wohnungen, in einem Fall gab es einen auffälligen Befund, aber "keine akute Gefahr". Ohne groß Ursachenforschung zu betreiben, wie Adam sagt, habe man in dieser Wohnung sofort die Mischbatterie gewechselt. Das Gesundheitsamt, so sein Hinweis, habe die WHG für ihr promptes Reagieren gelobt. Warum es zu keinem Kontakt zwischen der WHG und Graef kam, dafür hat Adam keine Erklärung. Eine Information an die Mieter soll es nach der "Nachbeprobung" geben. Die soll jetzt beauftragt werden. Die WHG betreibt in der Wohnanlage eine Heizung mit zentraler Warmwasseraufbereitung.

Wie Kreissprecher Oliver Köhler mitteilt, hat die WHG nicht nur die Mischbatterie in der betroffenen Wohnung getauscht, sondern u. a. auch eine sogenannte thermische Desinfektion durchgeführt und die Vorlauftemperatur auf 65 Grad erhöht. Das Wasser, so der Hinweis aus dem Gesundheitsamt, könne getrunken werden. Legionellen seien stäbchenförmige Bakterien, die über Aerosole beispielsweise beim Duschen eingeatmet werden und Lungenentzündungen hervorrufen können. "Wie bei allen Krankheiten spielen die Infektionsdosis und die Disposition der Betroffenen eine große Rolle", so die Behörde.